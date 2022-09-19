Trabzon'da kasten yaralama olayının şüphelisi yakalandı

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız tabanca, şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede meydana gelen kasten yaralama olayı ile ilgili Yomra Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Operasyon kapsamında olayın şüphelisi M.Y. yakalandı.

Aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.