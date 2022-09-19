KTÜ'de 2022-2023 akademik yılı açılış töreni düzenlendi

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TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) 2022-2023 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

KTÜ Kanuni Yerleşkesi'nde düzenlenen törende, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akif Cinel, Atatürk Gençlik Anıtı'na çelenk sundu. Tören saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Rakıcı, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Bünyamin Er, fakülte dekanları, enstitü ve meslek yüksekokulu müdürleri ile çok sayıda akademik, idari personel ve öğrenci katıldı.

Öte yandan il dışında bulunan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, mesajında, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının çalışanlara, öğrencilere ve tüm paydaşlara hayırlı olmasını dileyerek, "Üniversitemizin gelişim sürecinde bugüne kadar katkısı olanlara ve bundan sonra da katkı sağlayacaklara şükranlarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

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