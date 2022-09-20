Evin çatısına saklanan uyuşturucu "Yatkın"dan kaçamadı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir evin çatısında 7 kilogram kubar esrar ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Nakrotik Timleri ve Ortahisar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmaları sonucu Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi'nde S.H'nin (32) evinde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi.

Jandarma narkotik arama köpeği "Yatkın"ın da katıldığı operasyonda, evin çatı katına asılı şekilde 7 kilogram kubar esrar ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.H'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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