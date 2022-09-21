Trabzonlu tek yumurta üçüzleri ilk kez üniversite eğitimi için ayrılacak

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TRABZON (AA) - SEYİT AHMET EKSİK - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre farklı bölümleri kazanan Trabzonlu tek yumurta üçüzleri, ilk kez farklı okul ve sınıflarda eğitim alacak olmanın hüznünü yaşıyor.

Çarşıbaşı ilçesi Yavuz Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuklu Musa ve Şaduman Kotbaş çiftinin 17 yaşındaki tek yumurta üçüzleri Burakhan, Umut ve Samet Kotbaş YKS'yi kazandı.

Mezun oldukları Çarşıbaşı Anadolu Lisesinde aynı sınıfta eğitim gören üçüzlerden Burakhan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne, Samet Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümüne, Umut ise KTÜ Arsin Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Bölümüne yerleşti.

Yaşamları ve eğitimleri süresince hiç ayrılmayan, birlikte ders çalışıp birlikte oyun oynayan, bağ bahçe işlerinde ailelerine yardım eden, fındık hasadında çalışarak okul harçlıklarını biriktiren üçüzler, öğrenimleri için ilk kez ayrı kalacak.

Samet Kotbaş, AA muhabirine, üniversite öğreniminde kardeşlerinden ayrılacağı için üzgün olduğunu söyledi.

Kotbaş, "Üçümüz hep beraber evin ve köyün işlerini yapardık, herkese yardım ederiz. Ders çalışırken, ödev yaparken hep beraberiz. Aramız çok iyi. Şu ana kadar futbolu beraber oynadık, dersimizi beraber çalıştık, ödevlerimizi, ev işlerini hep beraber yaptık. 17 yıl beraberdik, şimdi üniversitede ayrılacağız." dedi.

Kardeşlerine üniversite hayatında başarılar dileyen Kotbaş, "Başarılı olacaklarına eminim." ifadesini kullandı.

Burakhan Kotbaş da bu yaşlarına kadar bütün işleri birlikte yaptıklarını belirterek "İlk, orta ve lisede aynı sınıftaydık, birlikte okuduk. İlk defa üniversitede ayrılacağız. Ödevlerimizi hep birlikte yapardık. Ders çalışırken de öyle." diye konuştu.

Umut Kotbaş da üniversiteyi kazanmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek şunları söyledi:

"Bir taraftan da üzüntülüyüm. Çünkü ilkokul, ortaokul ve liseyi birlikte okuduğumuz kardeşlerimle ayrı düştüm. Anne ve babamdan ayrı kalacağım için de üzgünüm. Ders çalışırken birlikte çalışırdık, ödevlerimizi birlikte yapardık. Ben anlamadığım yeri onlara sorardım."

- "Bağ bahçede çalıştılar, fındık toplayarak üniversite harçlıklarını da çıkardıılar"

Baba Musa Kotbaş, evlatlarının üniversiteyi kazanmasından gurur duyduğunu vurgulayarak "Ağabeyleri ilahiyat fakültesinde okuyor. Bu yıl da üçüzlerin üniversiteyi kazanması bizi sevindirdi." dedi.

Sınavlara üçüzlerin birlikte yoğun şekilde çalışarak hazırlandığını aktaran Kotbaş şöyle konuştu:

"Çok şükür ben de inşaatlarda çalışarak onlara destek veriyorum. Okul bittikten sonra burada fındık işleri başlıyor. Kendi fındığımızı topladılar, anneannesinin fındığını topladılar. Komşu köylerden yevmiyeyle çalışıp fındık topladılar. Şimdi de üniversite hayatları başlıyor. Bağ bahçede çalıştılar, fındık toplayarak üniversite harçlıklarını da çıkardılar. Elimizden geldiği kadar destekçileriyiz, gidebildikleri yere kadar destekçileriyiz."

Şaduman Kotbaş da her zaman çalışkan olduklarını belirttiği çocuklarının üniversiteyi kazanmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çarşıbaşı Dernekler Federasyonu Başkanı Tahsin Usta ise Trabzon ve il dışında Çarşıbaşı nüfusuna kayıtlı öğrencilere burs kampanyası yürüttüklerini ifade ederek üçüzlere burs desteğinde bulunacaklarını söyledi.

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