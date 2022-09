Of'ta Tarım Kredi Kooperatif Market açıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Of ilçesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine bağlı "Tarım Kredi Kooperatif Market" açıldı.

Açılışa, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Tarım Kredi Trabzon Bölge Müdürü Osman Tomruk, Kooperatif Market Genel Müdürü Orhan Kozan, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Sedat Saral, Of Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Erdal Saral, Of Ziraat Odası Başkanı Berkant Saral, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Ayaz, şirket yöneticileri ve davetliler katıldı.



Genel Müdür Kozan, açılışta yaptığı konuşmada, Of mağazasının hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bir çiftçi kuruluşudur. 17 bölge birliği, 1615 kooperatifi, 200 hizmet bürosu ve 19 iştiraki ile çiftçimizin hizmetinde olan bir kooperatif yapılanmasıdır. Tüm dünya örneklerinde olduğu gibi Türkiye'de de Tarım Kredi Kooperatifleri bir elini çiftçiye uzatırken, diğer taraftan da tüketicinin yanında yer alıyor. Bu hedef doğrultusunda üretici ile tüketici arasında köprü vazifesini yerine getiriyor." dedi.



Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ olarak 5 yıllık strateji planı hazırladıklarını dile getiren Kozan, şunları söyledi:



"Hazırladığımız stratejik plan doğrultusunda çalışmalarımıza yoğun olarak devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 2021 yılının başında bize 500 market hedefi vermişti. Kooperatif Market olarak 2021 yılı sonunda 700. mağazamızı açarak çok daha iyi bir performans sergiledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği 1000 mağaza hedefine de 2022 başında ulaştık. Bugün 1400'ün üzerinde mağazamız ile milletimize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye genelinde 12 lojistik merkezimiz var. Bu lojistik merkezlerimiz sayesinde 77 il ve 428 ilçede kaliteli ve güvenilir gıdaları halkımız ile buluşturuyoruz. Yıl sonuna kadar 81 ilde halkımıza hizmet edebilmek için var güzümüzle çalışıyoruz."



Kozan, çiftçilerden alınan doğal ürünleri, üretim reçetelerini hazırladıktan sonra kendi fabrikaları ve iş ortaklarının fabrikalarında üreterek kaliteli ve güvenilir gıda olarak Tarım Kredi güvencesiyle tüketicilerle buluşturduklarını ifade etti.



Açılışın ardından mağazayı gezen protokol üyeleri, Kozan'dan üretim süreçleri ve ürünler hakkında bilgi aldı.







