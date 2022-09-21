Trabzon'da uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü öldü

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Ballı Mahallesi'nde, Maruf Zenbil'in (45) kullandığı plakası öğrenilemeyen cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cansız bedeni, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Zenbil'in cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.





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