Trabzon'da aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı evde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada "uyuşturucu madde ticareti"nden kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E'nin (26) Ortahisar ilçesine bağlı Sevimli Mahallesi'ndeki akrabasına ait evde saklandığı tespit edildi.

Evin çevresinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, E.E'nin teslim olmasını istedi.

E.E'nin kapıyı açmaması üzerine içeri giren ekipler, hükümlüyü gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada biri kurusıkı iki tabanca ve 8 fişek, 3 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından E.E, cezaevine teslim edildi.





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