Kendisi nakil beklerken kardeşinin organlarının bağışlanmasını sağlayan ağabey örnek oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendisi nakil beklerken kardeşinin organlarının bağışlanmasını sağlayan ağabey örnek oldu

AA

Kendisi nakil beklerken kardeşinin organlarının bağışlanmasını sağlayan ağabey örnek oldu

TRABZON (AA) - Böbrek hastalığı nedeniyle nakil bekleyen ve vefat eden kardeşinin kendisine uyan böbreğini kabul etmek yerine bağışlanmasını sağlayan Trabzonlu Hakkı Aytaş, örnek bir davranış sergiledi.

Aslen Oflu olan ve Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Hakkı Aytaş, bir süre önce diyabetle mücadele etmeye başladı. Diyabet tedavisi devam ederken kendisine kolon kanseri teşhisi de konulan Aytaş, ameliyatla ilk evrede bu hastalığı yendi.

Diyabete bağlı bazı organlarının hasar görmesi sonucu böbrek rahatsızlığı yaşayan ve tedavisine İstanbul'da devam eden Aytaş bir yandan haftada 2 gün diyalize girerken diğer yandan da kadavradan organ nakli için sıraya alındı.

Hakkı Aytaş, bu süreçte, kız kardeşi 52 yaşındaki Feride Aytaş'ın beyin kanaması geçirmesi üzerine acilen memleketi Trabzon'a geldi. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkililerinin yoğun bakımda tedavisi devam eden kardeşinin beyin ölümünün gerçekleştiği bilgisini vermesi üzerine Aytaş, organ bağışı konusunda diğer 3 kardeşiyle görüştü. Ailenin ortak kararıyla Feride Aytaş'ın organları bağışlandı.

Hakkı Aytaş, kardeşinin kendisine uyan böbreğini kabul etmek yerine organın daha acil durumdaki hastalara nakledilmesini istedi. Bu sayede Feride Aytaş'ın organları hastalara nakledilmek üzere Erzurum, Samsun ve Adana'ya gönderildi. Feride Aytaş'ın böbreğinin Erzurum'da bir hastaya nakledildiği öğrenildi.

- "Daha acil durumu olan hastaya nakledilmesini uygun gördüm"

Trabzon'un Of ilçesindeki evlerinde taziyeleri kabul eden Hakkı Aytaş, AA muhabirine, kolon kanserini atlattıktan sonra böbrek hastalığına bağlı haftada 2 gün diyalize girdiğini söyledi.

Böbrek naklinde sırada olduğunu belirten Aytaş, "Kardeşimin bu rahatsızlığı gelişti ve apar topar Trabzon’a geldik ve pazar günü öğlen beyin ölümü gerçekleşti. Organ naklindeki arkadaşlar teklif ettiler, ailece oturduk ve organlarını bağışlama kararı aldık." dedi.

Aytaş, ondan sonra da kardeşinin böbreğinin ilk kendisine teklif edildiğini dile getirerek "Ben istemedim. Daha acil durumu olan hastaya nakledilmesini daha uygun gördüm. Mevcuttaki durumum aman aman acil değil, çok daha acil hastalar var. Bu düşünceyle ben kendi hakkımdan feragat ettim." diye konuştu.

Aytaş, "Duyduk ki kardeşimin organları 5 hastaya umut olmuş. Özellikle de karaciğerinin Adana'da 16 yaşında bir hastaya nakledildiğini, operasyonun çok daha başarılı geçtiği bilgisini organ naklindeki arkadaşlar bildirdi." açıklamasında bulundu.

Organ nakli koordinatörlüğündeki ilgililerin de çok yardımcı olduğunu belirten Aytaş, "Kız kardeşime ne ben ne kardeşlerim, hiç kimse, organ naklinde yaptığımız hayır kadar hayır yapamaz. Bunu lütfen insanlarımız böyle değerlendirsin." dedi.

Herkesi organ nakli konusunda duyarlı olmaya çağıran Aytaş, bazen bu konuda bilinçsizce dedikodular yapıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bir abi olarak hakkım. Nakil bekleyen bir hastayım. Biliyorum ki ömrümün sonuna kadar hiçbir organ kız kardeşimin böbreği kadar uyumlu olmayacaktır. Nasıl bir organ çıkarsa çıksın aynı anne babanın çocuğuyuz, genetiğimiz aynı. Bu kadar uyumlu bir organ olabilir mi ben bunun bilincinde olan bir hastayım. Buna rağmen tercihimi ihtiyaçlı birinden yana kullandım. Bundan dolayı bu işin, düşüncenin kirletilmemesi taraftarıyım."

Genç bir hastaya umut olmanın tarif edilemeyecek bir duygu olduğunu vurgulayan Aytaş, "Kız kardeşime hiç kimse o çocuk kadar minnettar olmaz. 16 yaşında bir çocuğun hayat bulmasının ne demek olabileceğini biraz bu işlerin içinde yaşayan birisi olarak biliyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Acil bekleyenler var, alamam' dediği kardeşinin organları, 5 hastaya umut oldu
YEREL HABERLER 'Acil bekleyenler var, alamam' dediği kardeşinin ...
AK Parti Trabzon Milletvekili Cora'nın içinde bulunduğu araç kaza yaptı
YEREL HABERLER AK Parti Trabzon Milletvekili Cora'nın içinde ...
DKİB'in UR-GE Projesi Ticaret Bakanlığınca onaylandı
YEREL HABERLER DKİB'in UR-GE Projesi Ticaret Bakanlığınca onaylandı
İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışına katılacak
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Ortahisar İlçe ...
Trabzon'da aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı
Trabzonspor'da Eren, Larsen ve Trezeguet, tüm maçlarda forma giydi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Eren, Larsen ve Trezeguet, tüm ...
Milletvekili Cora ve danışmanı kazada yaralandı
YEREL HABERLER Milletvekili Cora ve danışmanı kazada yaralandı
Trabzon'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli ...
Ambulans helikopter bir haftada 9 hasta için havalandı
YEREL HABERLER Ambulans helikopter bir haftada 9 hasta için ...
Trabzon'da uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Trabzon'da uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü öldü
Uçuruma yuvarlanan cipten 'acil durum sinyali' alındı; sürücüsü ölü bulundu
YEREL HABERLER Uçuruma yuvarlanan cipten 'acil durum sinyali' ...
Kadın polisin ölümü intihar çıktı; defin yeri anlaşmazlığı mahkemelik oldu
YEREL HABERLER Kadın polisin ölümü intihar çıktı; defin yeri ...
Trabzon'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Erkılınç, Trabzon'da gazete temsilcileriyle buluştu:
YEREL HABERLER Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Erkılınç, Trabzon'da ...
Of'ta Tarım Kredi Kooperatif Market açıldı
YEREL HABERLER Of'ta Tarım Kredi Kooperatif Market açıldı
Atatürk Köşkü'nde restorasyon çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Atatürk Köşkü'nde restorasyon çalışmaları başladı
Trabzon'da Atatürk Köşkü, restorasyona alındı
YEREL HABERLER Trabzon'da Atatürk Köşkü, restorasyona alındı
Trabzonlu tek yumurta üçüzleri ilk kez üniversite eğitimi için ayrılacak
YEREL HABERLER Trabzonlu tek yumurta üçüzleri ilk kez üniversite ...
Trabzonspor, Marek Hamsik ile güvende
YEREL HABERLER Trabzonspor, Marek Hamsik ile güvende
Karadeniz kadınının tarladan sofraya "mısır unu" mesaisi
YEREL HABERLER Karadeniz kadınının tarladan sofraya "mısır unu" ...
Çoban uyudu, küçükbaş sürüsü derede mahsur kaldı
YEREL HABERLER Çoban uyudu, küçükbaş sürüsü derede mahsur kaldı
Trabzon'daki tarihi vilayet binası restore edilerek hizmete açıldı
YEREL HABERLER Trabzon'daki tarihi vilayet binası restore edilerek ...
Evin çatısına saklanan uyuşturucu "Yatkın"dan kaçamadı
YEREL HABERLER Evin çatısına saklanan uyuşturucu "Yatkın"dan ...
Trabzonspor'da Bartra savunmanın vazgeçilmezi oldu
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Bartra savunmanın vazgeçilmezi oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.