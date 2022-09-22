Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan 5 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, haklarında arama kaydı bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "Ailenin korunması kanununa muhalefet, çekle ilgili karşılıksız işlem yapılmasına sebebiyet verme, hırsızlık ve basit yaralama" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P, İ.E, Ş.D, Ö.S. ve İ.H.A, yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından ilgili ceza infaz kurumuna gönderildi.

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