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"Trabzon-Batum Dostluğu Güçlendirme ve Pul Tanıtımı" iş birliği protokolü imzalandı

AA

"Trabzon-Batum Dostluğu Güçlendirme ve Pul Tanıtımı" iş birliği protokolü imzalandı

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Batum Belediyesi, "Trabzon-Batum Dostluğu Güçlendirme ve Pul Tanıtımı" iş birliği protokolüne imza attı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Trabzon-Batum Günleri" kapsamında kente gelen Batum heyeti, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Zorluoğlu ve Batum Belediye Başkanı Archil Chikovani arasında iki kardeş şehrin dostluğunu güçlendirmek amacıyla "Trabzon-Batum Dostluğu Güçlendirme ve Pul Tanıtımı" iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol imza töreninde konuşan Zorluoğlu, iki ülke arasında her zaman iyi ilişkiler olduğunu belirterek, iki şehir arasında spor, sanat ve ekonomi alanlarında daha yoğun iş birliği yapılması konusunda mutabakata varıldığını söyledi.

Salgın döneminde kesintiye uğrayan ilişkilerin bundan sonra hızlı bir şekilde gelişeceğini, hem Trabzon'un hem Batum'un daha cazip mekanlar haline geleceğini anlatan Zorluoğlu, bugünün anısına pul da bastıklarını belirtti.

Batum Belediyesiyle 2000 yılında kardeş şehir ilişkisi kurduklarını hatırlatan Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"O zamandan bu tarafa çeşitli vesile ve programlarla kardeşlik ilişkisini güçlendirmeye çalıştık. Bugün bu manada çok özel bir gün. Bu ziyareti, iki kardeş şehir ilişkisinin çok daha ileri noktalara taşınmasına vesile olacak önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Adeta ikinci bir protokolle bu güzel günü ilişkilerimizin çok daha ileriye taşınabileceği bir yeni iş birliği protokolüyle taçlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Batum Belediye Başkanı Archil Chikovani de mevcut olan kardeşlik ilişkilerini yeniden tahsis edeceklerini belirterek, "Her iki şehrimize, her iki şehrin halkına teşekkür ediyor, bizleri destekleyen, bizlerin iyi olmasını isteyen herkesi tebrik etmek istiyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Zorluoğlu ve Chikovani arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyet Yüksek Şura (Parlamento) Başkanı Davit Gabaidze ise protokolün merkez hükümetler arasında değil, bölgesel iş birliği açısından da belediyeler arasında olmasının kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.

Protokol imza töreninin ardından Zorluoğlu ve Batum heyeti ile Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'ndeki, U19 Trabzonspor-Dinamo Batumi arasında oynanan dostluk maçını izledi.


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