Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8'nci haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavililer, yardımcı antrenörler yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Koordinasyon çalışmaları ile devam eden antrenman dayanıklılık çalışmaları ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.





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