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Trabzon'da atıl durumdaki okullar yaşam merkezine dönüştürülüyor

AA

Trabzon'da atıl durumdaki okullar yaşam merkezine dönüştürülüyor

TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da, "Köy Yaşam Merkezleri" projesi kapsamında 8 ilçede atıl durumdaki 22 okulun yenilenmesi çalışmaları devam ediyor.

Atıl durumdaki okulların eğitimle tekrar buluşturularak sadece öğrencilere değil, yetişkinlere de hizmet sunmasının amaçlandığı projeyle Trabzon'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tespit edilen 22 okulda yenileme çalışmaları başladı.

Proje kapsamında, Akçaabat ilçesi Mersin Mahallesi'nde yıllar önce okul olarak hizmet veren bina da yaşam merkezine dönüştürülecek. Oyun parkı ve hobi bahçesi kurulan yaşam merkezinin iç tefrişatına ilişkin çalışmalar sürüyor.

"Toprak Ana Köy Yaşam Merkezi" adı verilen yapıdaki çalışmaları inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye genelinde kapalı köy okullarının yeniden eğitime kazandırılmasına yönelik çalışma başlattığını söyledi.

Değiştirilen yönetmelik gereği köy okullarının açılabilmesi için 5 öğrencinin eğitim almasının yeterli olduğunu belirten Fettahoğlu, "Trabzon'da 8 ilçede 22 okulumuzu eğitim öğretim dönemine hazırlıyoruz. Bu kapsamda Mersin Mahallemizdeki okulumuz atıl durumdaydı. Akçaabat Belediyesi ve Trabzonlu iş insanlarından oluşan Bizim Neslin Uşakları Derneği ile yaptığımız iş birliğiyle ilimizin en büyük yaşam merkezini onarımdan geçiriyoruz." dedi.

Fettahoğlu, temel amaçlarının çocuklara küçük yaştan itibaren doğa okuryazarlığı kazandırmak olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Bu anlamda burayı inşa ettik. Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerimiz merkezimize gelirken halk eğitim merkezli kurslarımız da olacak. Köyde annelerimiz halk eğitimi için başvuru yaptıklarında çocuklarını da rahatlıkla teslim edecekleri eğitim yuvası olacak. Çocuklarımız uygulama bahçesinde bitki yetiştirip, barınaklardaki hayvanlarımızla ilgilenerek hayvan sevgisini ve şefkatini küçük yaşlardan itibaren tanımış olacaklar. Okulun içine girdiklerinde ise sıfır atık kütüphanesiyle karşılaşacaklar."

- "Burada çocuklarımız çok mutlu olacaklar"

Küçük yaşta çocukların kitapla tanışmasının okuma alışkanlığı açısından önemli olduğunu vurgulayan Fettahoğlu, "Yaşam merkezi içerisinde oluşturacağımız atölyelerde çocuklarımızın el becerilerini geliştirmesine de yardımcı olacağız. Burada çocuklarımız çok mutlu olacaklar. Ayrıca bu merkezimizi diğer yapacağımız köy yaşam merkezlerimizden ayıracak en önemli özellik, Akçaabat ilçemizden de haftada bir gün öğrencilerimiz buraya gelerek eğitim alacaklar." diye konuştu.

Fettahoğlu, diğer binaların tadilat ve onarım çalışmalarının devam ettiğini anlatarak şöyle devam etti:

"Bakanlığımızdan 22 okulumuzun zenginleştirilmesi için yaklaşık 1 milyon lira ödenek gönderildi. Ödenekle atıl durumdaki okullarımızdan kullanılabilir olanlarını güzelleştirerek evlatlarımızın hizmetine sunacağız. Sayın Bakanımız, çocuklarla birlikte ailelerinin de gelerek eğitim almasına son derece önem veriyor. Anneler çeşitli el becerileriyle meşgul olurken evlatları da güven içerisinde bize emanet edilmiş olarak farklı dallarda eğitim alacaklar."

Merkezin adını, dünya edebiyatı açısından önemli bir isim olan Cengiz Aytmatov'un "Toprak Ana" kitabından esinlenerek koyduklarını belirten Fettahoğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Mersin Mahallesi sakinlerinden Kadir Saraç, yıllar önce kapatılan okulun muhtarlık, kahvehane ve Kur'an kursu olarak kullandığını söyledi.

Binanın yeniden eğitime açılacak olmasına sevindiklerini dile getiren Saraç, "Çok güzel oldu, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Önemli olan sahip çıkmaktır." dedi.

Saraç'ın 63 yaşındaki eşi Şükriye Saraç ise atıl durumdaki okulun yapılan çalışma sayesinde çok güzel bir yer olduğunu dile getirerek "Kursların açılmasıyla daha da güzelleşeceğini umut ediyoruz. Okuma yazma kursu açılırsa memnun oluruz, ben de gelirim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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