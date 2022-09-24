Türk-Gürcü İş İnsanları Forumu, TTSO'da gerçekleştirildi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, Türkiye ve Gürcistan iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla Türk-Gürcü İş İnsanları Forumu yapıldı.



Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Yüksek Şura Başkanı Dato Gabaidze, Acara Özerk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Spor Bakanı Maia Khacishvili, Batum Belediye Başkanı Archil Chikovani, Acara TSO Başkanı Giorgi Romanadze, Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze ve Gürcistan Yabancı Yatırımcılar Derneği Başkanı Osman Çalışkan ile Türk ve Gürcü iş insanları katıldı.

Hacısalihoğlu, toplantıdaki konuşmasında, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticari ilişkilerin her iki ülkenin iş insanlarının çabasıyla bugüne kadar geldiğinin altını çizdi.

Ticaret hedeflerinin gerçekleşmesi için sadece iş insanlarının hızlı hareket etmesinin yetmediğini belirterek ülkelerdeki siyasi ve bürokratik yapının da aynı şekilde gelişmesi gerektiğini vurgulayan Hacısalihoğlu, "Bizlere de zaman zaman sorunlar ve çözüm önerileri aktarılıyor ve bunların sonuca bağlanması için gerek oda olarak gerekse bakanlıklar nezdinde çaba sarf ediyor, ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hacısalihoğlu, iş insanları arasındaki ilişkileri biraz daha sıcak tutarak gerek iki ülke arasında gerekse üçüncü ülkelerle ticaretin gelişmesine katkı sunmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.



Gabaidze ise bu tür toplantıların iş insanları için önemli fırsat olduğunu vurguladı.



Çalışkan'ın da sunum gerçekleştirdiği toplantı sonrası her iki ülkenin iş insanları ikili görüşmeler gerçekleştirdi.



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