Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan günün ikinci antrenmanında, dinamik ısınma hareketlerinin ardından teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenman, 5'e 2 çalışmasının ardından çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.​​​​​​​

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