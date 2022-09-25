Trabzon'da kadınlar, evlerinde ürettikleri çeşitli ürünleri "Mor Pazar"da tüketiciyle buluşturdu

TRABZON (AA) - Trabzon'da kadınların hazırladığı hediyelik eşyadan gıdaya, takıdan çeşitli el sanatlarına kadar birçok ürünün yer aldığı "Mor Pazar" açıldı.

Ortahisar Belediyesi, Ortahisar Kent Konseyi ve konseyin Kadın Meclisinin desteğiyle Ekopark'ta oluşturulan 43 stantta, 43 kadın ürünlerini sergileyerek satış yapıyor.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'da kadınlar için böyle bir yer olması gerektiğini belirterek, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Stantları gezerek kadınlardan ürünleri hakkında bilgi aldığını anlatan Örs, "Sosyal medya hesabımdan da burada olduğumu paylaşacağım. Daha fazla katılım bekliyorum. Hayırlı olsun, burası Trabzon'umuzun yeni bir yüzü olsun." dedi.

Ortahisar Kent Konseyi Başkanı Önder Taşan da Mor Pazar projesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan bir etkinlik sonucu ortaya çıktığını dile getirerek, "Her ayın son pazar günü Mor Pazar'ın açılması için girişimde bulunduk. Burada 43 stantta kadınlarımız eserlerini sergiliyorlar. Hepsi emek ürünü, mağazalarda bulamazsınız." diye konuştu.

Ortahisar Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Canan Nehbit ise evinde üretim yapan kadınların pazar sorunu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kadınların da hem ev ekonomisine katkı sunmaları hem de kendi ihtiyaçlarını karşılamaları gerekiyor. Kent Konseyi olarak bu durumu kendi sorumluluklarımız içerisinde değerlendirdik. Ev eksenli üretim yapan kadınlara fırsat tanıyıp sosyalleşmelerini ve onların ekonomik yönden de güçlenmelerini sağlamak için bir proje yaparak destek verdik."

Belediye Başkanı Genç'in kadınlara ücretsiz yer tahsisinde bulunduğunu belirten Nehbit, "60 stant başvurusu oldu, 43'üne fırsat verebildik. Bir sonraki ay diğer kadınlarımız stant açacaklar, kimseyi mağdur etmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar stantları gezerek kadınlardan ürünler hakkında bilgi aldı.

Kadınların ekonomisini güçlendirmek, sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Mor Pazar'da, gün boyu satış yapılacak.

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