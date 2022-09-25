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Trabzonspor'un Uruguaylı forveti Maxi Gomez'in hedefi dünya kupasına katılmak:

AA

Trabzonspor'un Uruguaylı forveti Maxi Gomez'in hedefi dünya kupasına katılmak:

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un, İspanya'nın Valencia takımından transfer ettiği santrfor Maxi Gomez, hedefinin dünya kupasına katılmak olduğunu söyledi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gomez, bordo-mavili kulübe transferi sürecinde isminin birçok takımla anıldığını, işin sonunda kendisine güvenerek bu fırsatı veren Trabzonspor'a transfer olduğunu söyledi.

Gomez, İspanya kariyerinde nelerin onun için iyi gitmediği yönündeki soruya, "Orada iyi başlayan bir kariyerim vardı ama sonrasında maçlar geldikçe belki de istediğim golleri atamadıkça insanlar tabii ki bir santrfor oyuncusundan goller atmasını bekliyorlar. Benim kafamdaki 9 numara oyuncusu goller atmalı ama gollerin yanında takıma yardımcı olmalı. Her zaman özveride bulunmalı, takım için mücadele etmeli. Ben bu şekilde futbol oynamaya çalışıyorum. Tabii ki ilk işim gol atmak." yanıtını verdi.


- "Torreira ve Muslera çok yakın arkadaşlarım"

Transfer sürecinde Türkiye'de oynayan başka futbolcularla iletişime geçme şansının olmadığını aktaran Gomez, şöyle devam etti:

"Sizin de bildiğiniz gibi hızlı ilerleyen bir süreç oldu. Çok fazla arkadaşlarımla konuşma fırsatım olmadı. Galatasaray'da oynayan Lucas Torreira ve Muslera çok yakın arkadaşlarım aslında. Özellikle Torreira ile genelde konuşma fırsatı buluruz. Ama transfer sürecim çok hızlı gelişti. Bir kaç gün içerisinde başladı ve hemen bitti. Çok fazla soru sorma, görüş alma fırsatım olmadı. Buraya gelişim çok çabuk oldu. Trabzonspor'un bana verdiği bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirip bu sevginin karşılığını ödemek istiyorum."

Takıma katılmasının ardından kısa dönemde fazla maç trafiği yaşadıklarını ifade eden Gomez, "Süreç çok hızlı geçmeye başladı. Daha hangi ve nereye geldiğimi tam çözemeden bütün arkadaşlarımız gibi çok maç oynadık. Ama geldiğimde büyük bir takıma geldiğimi biliyordum. Taraftarlarının ne kadar desteklediğini biliyordum ki bunu en son kazandığımız iç saha maçında insanların bizi ne kadar desteklediklerini, son saniyeye kadar desteği bırakmadıklarını ve son saniyede attığımız golle gördük." diye konuştu.


- "Hedeflerim arasında en büyüğü dünya kupasına katılabilmek"

Hangi seviyede olduğunu bildiğine dikkati çeken Gomez, başarının kolay olmayacağını, son şampiyon takıma gelmesiyle beklentilerin büyük olduğunu vurguladı.

Gomez, kendi adına da beklentilerinin olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Benim kendi adıma da beklentilerim var. Bu hedeflerden en büyüğü dünya kupasında yer alarak başarılar kazanabilmek. Ama adım adım bakmaya çalışıyorum. Çünkü sezon başlangıcında Valencia'da sakatlığımdan dolayı 4-5 maç kaçırmıştım. Daha sonra buraya geldiğimde şampiyonlar ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve baktığınızda önemli grup maçları oynadık. Dolayısıyla adım adım gitmeye ve iyi çalışıyorum. Bireysel hedeflerim arasında en büyüğü dünya kupasına katılabilmek."


-"Nasıl başarılı olabileceğimizi biliyoruz"

Futbolda hedefinin gol atmak olmasına rağmen daha önemli şeyin takıma yardım etmek olduğunu belirten Maxi Gomez, "Buraya geldiğimde beni şaşırtan bir durum vardı açıkçası. Çünkü gördüğüm oyuncuların çoğu çok yüksek kalitede oyuncular ve dünyanın büyük milli takımlarında oynayan futbolcular. Bu oyuncuların arasında olabilmek, onlarla beraber mücadeleyi verebilmek sizi çok yarışmacı kılıyor. Trabzonspor'un da bu ligde nasıl şampiyon olduğunu biliyoruz. Çok mücadele ederek, oyuncularının yüksek kalitesiyle, harika hocasıyla şampiyon oldu. Dolayısıyla bu ligde neler yapmam gerektiğini ve nasıl başarılı olabileceğimizi biliyoruz." ifadesini kullandı.

Gomez, takım arkadaşı Umut Bozok'u 'harika bir oyuncu' olarak değerlendirerek, koşan ve mücadele eden, harika bir geleceği olan bir futbolcu olduğunu ifade etti.

Daha önce oynadığı takımların hepsinde çift santrfor olarak görev aldığını anımsatan Gomez, "Dünya'daki bütün santrfor oyuncularına sorarsanız herkes çift forvetin daha rahat olduğunu söyler. Çünkü herkes yanında biriyle oynamak ister. Kaç tane santrforla oynayacağımızın ya da nasıl bir sistemle oynayacağımızın kararı her zaman hocamızın olacak tabii ki." dedi.


- "Zaten aynı yollardan geçmiş birisi"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile takıma transfer olduğu ilk gün önemli bir toplantı yaptığını aktaran Gomez, şöyle devam etti:

"İlk toplantıda nasıl oynadığımızı, benden neler yapmamı beklediğini ya da nasıl daha iyi oynayabileceğimi tarif etti. Bu bir oyuncu olarak sizi çok rahatlatan bir durum. Çünkü bir takımın antrenörü sizi çağırıyor ve size neler yapmanız gerektiğini çok net bir şekilde ifade ediyor. Zaten aynı yollardan geçmiş birisi. Benzer pozisyonlarda oynamış ve sizi daha net anlayabiliyor. Bizim sistemimize baktığınızda hücum oynayan bir takım var ve santrforu çok fazla kullanan bir takım var. Bu da oyuncu olarak neler yapmanız gerektiğini bildiğinizden sizi rahatlatıyor ve çok mutlu ediyor."

Gomez, Trabzonspor'un geçen sezon ki şampiyonluk kutlamalarına ilişkin de, "Biz de bu sene aynısını yaşatmak istiyoruz. Tabi ki herkesin hoşuna giden bir durum. Ama tekrar özveriyle çalışarak aynısını yaşatmak istiyoruz ki en son maçta taraftarların coşkusunu gördüğünüzde tekrar şampiyon olmanın onları nasıl mutlu edeceğini biliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.


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