Trabzon Havalimanı'nda yeni turizm sezonu için hazırlık çalışmaları başladı

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TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon'a yılın 8 aylık döneminde 16 binden fazla iç ve dış hat uçuşunun yapıldığını bildirdi.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Trabzon Havalimanı Başmüdürü Sezgin Değirmenci, Hacısalihoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Hacısalihoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, yılın ocak-ağustos döneminde 16 binden fazla iç ve dış hat uçuşunun gerçekleştiğini ifade etti.

Trabzon Havalimanı'nda yeni sezon öncesi mutlaka ek inşaatlarla iyileştirme yapılması gerektiğini belirten Hacısalihoğlu, "Havalimanları şehir hakkında ilk izlenim elde edilen yerler. Bu nedenle modern olmaları ve hizmetlerin aksamaması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Hacısalihoğlu, Trabzon iş dünyası adına havalimanında çalışanlara turizm sezonunda ortaya koydukları emek dolayısıyla teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Trabzon Havalimanı için yeni projeler hazırlandığını biliyoruz. Ancak bir projenin uygulanması 4-5 yılı buluyor. Bizim gibi yoğunluğu her geçen gün artan bir şehirde bunu bekleyecek zaman yok. Bu nedenle özellikle dış hatlar başta olmak üzere mevcut durumun ek inşaatlarla bir an önce iyileştirilmesi beklentimizdir. Yaptırdığımız anket çalışmaları sonucunda gelecek sezon turist sayısının daha da artacağını öngörmekteyiz. Bu nedenle şehir olarak buna hazır olmalıyız."

Değirmenci ise yoğun bir turizm sezonunu geride bıraktıklarına işaret ederek, gelecek sezonla ilgili hazırlıklara şimdiden başladıklarını aktardı.

Amaçlarının hizmetlerin aksamaması olduğunu belirten Değirmenci, "Tüm çalışma arkadaşlarımızla bu konuda büyük gayret gösteriyoruz. Yeni turizm sezonu öncesinde de havalimanımızın hizmet standartlarının yükseltilmesi için çeşitli projeler var. Bunların kısa sürede bitirilmesi amaçlanmaktadır. Önümüzdeki yıl bu yıla göre yüzde 35-40 arasında daha fazla yoğunluk yaşanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.





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