Trabzon'da araziye gömülü uyuşturucuyu almaya gelen 3 şüpheli yakalandı

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde araziye gömülü uyuşturucu maddeleri almaya gelen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerince, ilçeye bağlı Coşandere Mahallesi'nde arazide gömülmüş uyuşturucu maddelerin tespiti için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yürütülen saha çalışması ve fiziki takip sonucu uyuşturucu maddeleri saklandığı yerden almaya gelen M.Ş, E.E. ve O.T. suçüstü yakalandı.

Operasyonda, 296 gram kubar esrar, 52 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu hap, 2 tabanca, av tüfeği, 49 fişek ele geçirildi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.