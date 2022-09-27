Trabzon'da çaldığı altınları kuyumculara satan kadın şüpheli yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Arsin ilçesinde, bir ikametten çaldığı ziynet eşyaları ve altınları kuyumculara satan kadın şüpheli yakalandı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, Z.D'nin ikametinden 33 gram altın bilezik, 2 burma bilezik, 2 altın yüzük, 7 çeyrek altın ve 1 zincire takılı Reşat altının çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin kamera kayıtlarını incelemeleri sonucu hırsızlık olayını H.Y. isimli kadının gerçekleştirdiği ve ziynet eşyalarını çeşitli kuyumculara 88 bin liraya sattığı tespit edildi.

Polis ekipleri, H.Y'yi gözaltına aldı.



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