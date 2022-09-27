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Trabzon'da yapımı tamamlanan Şampiyonluk Anıtı açıldı

AA

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon elde ettiği şampiyonluk anısına Trabzon'un Yomra ilçesinde yaptırılan Şampiyonluk Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Trabzon'da yapımı tamamlanan Şampiyonluk Anıtı açıldı

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon elde ettiği şampiyonluk anısına Trabzon'un Yomra ilçesinde yaptırılan Şampiyonluk Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, açılışta yaptığı konuşmada, Süper Lig'de şampiyonluğun kazanılmasında emeği geçen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere teknik heyete ve futbolculara teşekkür etti.

Son dönemlerde Trabzon'un parlayan yıldızının Yomra ilçesi olduğunu belirten Örs, "Başkanımıza bu güzel yaşam alanlarını ve anıtı kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Bu anıt haklının güçlüye karşı mücadelesinin anıtıdır, bu anıt emeğin, alın terinin, helal puanların anıtıdır." dedi.


- Sürmen'den taraftarlara destek çağrısı

Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ise geçen sezon Trabzonspor'un büyük bir mücadele verdiğine işaret ederek, "Biz sadece sahayı seyrettik. Oysa arkada büyük bir havuz ve emek vardı. Futbolcularının hazırlanmasıdır, morallerinin düzgün tutulmasıdır, ekonomik kaygıların giderilmesidir, bu komplike olayı, büyük ve örnek bir mücadele ile başardılar. Bunun mükafatı olarak da şehir ve Trabzonsporlular dünyaya örnek olacak kutlamalar yaptı." diye konuştu.

Anıtın yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren ve emeği geçenlere teşekkür eden Sürmen, taraftarlara da seslenerek şunları söyledi:

"Trabzonspor kurulduğundan beri iddialıdır, her sene iddialıdır. Bir iki maçta böyle gardınızı düşürmeyin, sizlerden bunu rica ediyorum. Hemen gardınız düşüyor, yani 50 yıl üst üste şampiyon olsak doymayacaksınız, 'Niye 51 değil?' Önce futbolun güzelliğini öne çıkaralım. Futbolun güzelliği sahada iddialı olmaktır, terini akıtmaktır, sonuçta başarılı olursan onu kutlamaktır, başarısız bir sonuç alırsan da çözüm önerilerini dinlemek ve çözüme gitmektir. Yoksa hemen kaos kandillerini yakmak değildir. Ben bu vesile ile tüm taraftarlarımızın yönetimin ve hocanın futbolcuların arkasında olmasını bekliyorum."

Kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ise Trabzonspor'un Trabzon kentinin dünyada tanıtılan tek markası olduğunu kaydederek, "Bu markayı her kim yükseğe, daha yükseğe getirirse herkesi alkışlarız, dolayısıyla bu yaptığınız organizasyon alkışı hak ediyor. Başkanımıza, çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık da 38 yıldır şampiyonluk kutlaması yapamayan Trabzonspor taraftarının hasretini sona erdiren Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara teşekkür ederek, bu ekibin Türk futboluna ve Trabzonspor tarihine adlarını altın harflerle yazdırdığını söyledi.

Bıyık, Şampiyonluk Anıtı'nın, Trabzonspor'un hak mücadelesinin sembolü olduğunu da kaydetti.

Hürriyet Parkı içerisinde, 18 metre yüksekliğindeki anıtta,Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer, eski kulüp başkanlarından Şamil Ekinci ile eski teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı'nın siluetleri, şampiyonluklara ithafen 8 yıldız ile kasketin öyküsü yer alıyor.


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