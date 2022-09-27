Trabzonsporlu Bartra, golü sonrası sevinç yaşayan küçük taraftarla bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonsporlu Bartra, golü sonrası sevinç yaşayan küçük taraftarla bir araya geldi

AA

Trabzonsporlu Bartra, golü sonrası sevinç yaşayan küçük taraftarla bir araya geldi

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yi 3-2 yenen Trabzonspor'da karşılaşmanın son anlarında takımının galibiyet golünü atan Marc Bartra, golü sonrası sevinç yaşayan küçük taraftarla bir araya geldi.

Karşılaşmadan sonra sosyal medyadaki sevinç videosunu kendi hesabından da paylaşan ve küçük taraftarla tanışmak isteyen İspanyol oyuncu, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 10 yaşındaki Çınar Ayık'la buluştu.

Bartra, kendi formasını verdiği ilkokul 4. sınıf öğrencisine Türkçe "Merhaba, memnun oldum." derken küçük taraftar da İspanyolca "Merhaba, adamsın abi." şeklinde karşılık verdi.

Çınar Ayık, stattaki gol sevincini sosyal medyada herkesin paylaştığını belirterek, "Bartra da paylaşmış. Sonra annem beni aradı. Çok mutlu oldum." dedi.

Ayık, son saniyelerde gol olacağını hissettiğini de ifade ederek, "Gol sonrası kendimi tutamadım. Bir anda dans yaparak sevindim. O formayı hayatım boyunca saklayacağım. Çok mutlu oldum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzon'da yapımı tamamlanan Şampiyonluk Anıtı açıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da yapımı tamamlanan Şampiyonluk Anıtı açıldı
Trabzon'da çaldığı altınları kuyumculara satan kadın şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da çaldığı altınları kuyumculara satan kadın ...
Trabzonspor Şampiyonluk Anıtı törenle açıldı
YEREL HABERLER Trabzonspor Şampiyonluk Anıtı törenle açıldı
Trabzon'da "Orman Gülü Balı Çalıştayı" düzenlendi
YEREL HABERLER Trabzon'da "Orman Gülü Balı Çalıştayı" düzenlendi
Trabzonspor, yeniden yoğun programa giriyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, yeniden yoğun programa giriyor
Trabzon'da el freni unutulan otomobil paniğe yol açtı
YEREL HABERLER Trabzon'da el freni unutulan otomobil paniğe yol açtı
Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına ...
Trabzon'da kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza uygulandı
YEREL HABERLER Trabzon'da kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza ...
Trabzon'da araziye gömülü uyuşturucuyu almaya gelen 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da araziye gömülü uyuşturucuyu almaya gelen 3 ...
Türkiye hamsi ihracatından 8 ayda 7,5 milyon dolar kazandı
YEREL HABERLER Türkiye hamsi ihracatından 8 ayda 7,5 milyon dolar ...
Sanatçı Neşet Ertaş, Borçka'da anıldı
YEREL HABERLER Sanatçı Neşet Ertaş, Borçka'da anıldı
TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Trabzon'da fındık alım merkezini ziyaret etti:
YEREL HABERLER TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Trabzon'da fındık alım ...
TMO Genel Müdürü Güldal: Fiyat oynamalarına karşı üretici sabretmeli
YEREL HABERLER TMO Genel Müdürü Güldal: Fiyat oynamalarına karşı ...
Trabzonspor´da Trondsen´in sözleşmesi feshedildi
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Trondsen´in sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor, Trondsen'in sözleşmesini feshetti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Trondsen'in sözleşmesini feshetti
Trabzon Havalimanı'nda yeni turizm sezonu için hazırlık çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Trabzon Havalimanı'nda yeni turizm sezonu için ...
Trabzonspor'un eski futbolcularından Hami Mandıralı, TSYD dergisine konuştu:
YEREL HABERLER Trabzonspor'un eski futbolcularından Hami Mandıralı, ...
Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam ...
Trabzonspor'un Uruguaylı forveti Maxi Gomez'in hedefi dünya kupasına katılmak:
YEREL HABERLER Trabzonspor'un Uruguaylı forveti Maxi Gomez'in hedefi ...
Maxi Gomez: Beklentilerin büyük olduğunun farkındayım
YEREL HABERLER Maxi Gomez: Beklentilerin büyük olduğunun farkındayım
Zigana Dağı'ndan karayoluna düşen kayaları sürücüler temizledi
YEREL HABERLER Zigana Dağı'ndan karayoluna düşen kayaları sürücüler ...
Trabzon'da kadınlar, evlerinde ürettikleri çeşitli ürünleri "Mor Pazar"da tüketiciyle buluşturdu
YEREL HABERLER Trabzon'da kadınlar, evlerinde ürettikleri çeşitli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.