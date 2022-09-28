Bartra Trabzonspor'da mutlu:

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un savunma oyuncusu Marc Bartra, "Önemli projeye geldiğimin farkındayım. Çünkü şampiyonluklar, başarılar kazanmak için buradayım. Doğru adreste olduğumu düşünüyorum." dedi.

Bartra, hafta sonu deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İspanyol savunma oyuncusu, bir geçiş süreci yaşadığını belirterek, "Başka ligden geldim, adapte olmaya çalışıyorum, zaman gerekir. Bu lige geldiğimde geçişlerin çok fazla yapıldığını, boş alanların olduğunu gördüm. Bu da dolayısıyla hem savunma yaparken hem de hücum ederken faulle kartla sonuçlanabilecek aksiyonlara sebebiyet verebiliyor." dedi.

Geldiği ilk andan itibaren çok kısa sürede çok fazla maç oynadıklarını ifade eden Bartra, "Ben de ligi, takım arkadaşlarımı, rakiplerimizi daha iyi tanıyacağım. Ligi daha iyi tanıma fırsatı bulacağım. İlk maçlarda geçiş sürecinden kaynaklanan bir şey olduğunu düşünüyorum. Geldiğim ilk andan itibaren maçlara, takıma adapte olmaya çalıştım. Takımla beraber çalışmaktan, burada olmaktan dolayı kendimi çok mutlu hissediyorum." diye konuştu.

Bartra, hiçbir transfer sürecinin kolay olmayacağını, zaman aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Real Betis'’te benim durumuma baktığınızda son yılda Kral Kupasını kazanmıştık. Takımdaki teknik direktörün güvenini kazanmış ve her zaman oynayan oyuncuydum. Trabzonspor'un teklifi gelmeden birkaç hafta önce transfer durumunu sorsanız 'kalacağım' derdim. Trabzonspor'un teklifi geldikten sonra hem Betis'in satış yapma gerekliliği hem de Trabzonspor'un benimle ilgili projesi, takımın geleceğe yönelik planları, son lig şampiyonu olması, Avrupa'da yer alacak olması ve takımın sizden beklentileri net olarak açıklandığında fikirleri değiştirebiliyor. Ama bu hiçbir zaman kolay süreç olmayacaktır. Benim de sürecim böyle işledi. Gelmeden önce Betis'te mutluydum. Orada kalmak ve kariyerime devam etmek istiyordum."

Daha sonra Trabzonspor'un teklifinin geldiğini dile getiren Bartra, "Benimle olan fikirlerini anlattılar. Neler beklediklerini, ne istediklerini, beni neden istediklerini çok iyi derecede anlattılar. Bu da fikirlerinizin değişmesine yol açıyor. Buraya geldikten sonra sadece mutlu olmadım, burada ne kadar çok sevildiğimi de gördüm. Burada olmaktan dolayı da mutluyum. Doğru tercih yaptığımı düşünüyorum." ifadesini kullandı.





- İlk İspanyol oyuncu

Trabzonspor'un ilk İspanyol oyuncusu olmasına ilişkin bir soru üzerine Bartra, şunları söyledi:

"Aslında bahsettiğiniz durumu ben Dortmund'da yaşamıştım. Dortmund tarihinin ilk İspanyol futbolcusu olmuştum ve benden sonra birçok İspanyol futbolcu orada oynamıştı. Trabzonspor'un ilk İspanyol futbolcusu olduğumu gelirken bana söylediler, ben de çok şaşırdım ve mutlu oldum. Türk futbolunda daha önce oynamış, eski takım arkadaşlarım, şu an Trabzonspor'da oynayan oyuncularla, daha sonra tanıdığım Türk oyuncularla hep Trabzonspor'u konuştuk. Trabzonspor'un onlar için ne ifade ettiğini, onların Trabzonspor hakkındaki görüşlerini sordum. Aldığım bütün öneriler veya duyduğum bütün fikirler çok olumluydu. Önemli projeye geldiğimin farkındayım. Çünkü şampiyonluklar, başarılar kazanmak için buradayım. Doğru adreste olduğumu düşünüyorum."

Bartra, geçen sezon az gol yiyen bir takım olmaları ancak bu sezon fazla gol yemelerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bunun birçok sebebini sayabilirsiniz. Baktığınızda aramıza yeni katılan çok sayıda arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızın birçoğu geldiği ilk andan itibaren idman yapamadan maçlara çıkmak zorunda kaldı. Yoğun tempodan geçiyoruz ve arka arkaya çok maç oynuyoruz. Takımın geneli geniş ve kaliteli. Her oyuncunun yerine oynayacak çok kaliteli oyuncularımız var. Gruptaki oyuncu seviyesi birbirine çok yakın. Bunların birbirlerinin oyun tarzlarını tamamen anlamak için zaman gerekir. Ama maalesef sezon başladığı andan itibaren çok yoğun maç olduğu için çok fazla idman yapma ve birbiriyle olma şansı olmuyor. Ancak bu arada son maçlarda özellikle takımın daha geliştiğini ve birbirine çok daha uyum sağladığını görüyorsunuz. Bu bahsettiğim kaliteden kaynaklı. Ligin geneline baktığında takım sahaya çıktığında 'Ben rakipten daha iyiyim' düşüncesi oyuncunun kafasına girdiğinde hücuma gitme isteği olabiliyor. Şanssız olarak rakiplerin yakaladığı o pozisyonlarda, geçişlerde goller yedik. Son maçlarda bunu düzelttiğimizi ve iyi oyunlar ortaya koyduğumuzu düşünüyorum."





- "Dünya Kupası'nda yer almak isterim"

Dünyada hangi oyuncuya sorulursa sorulsun milli takımda oynamak isteğinin olduğunu kaydeden İspanyol futbolcu, "Her oyuncunun en büyük hayali Dünya Kupası'nda oynamak. Kolay olmadığının farkındayım ama en ufak şans varsa bunu zorlayacak karakterdeyim. İspanya takımında Luiz Enrique, benim daha önce çalıştığım hocam. Her oyuncuyu izler, hepsi ile ilgili fikri vardır. Ben de bana burada şans açılırsa mutlaka o şansı sonuna kadar zorlayıp dünya kupasında yer almak istiyorum. Benim buraya geliş amacım sadece zaman geçirmek değil, Trabzonspor'u en üste tutabilmek, hak ettiği yerlere getirmek. Benim de bireysel hedefim Dünya Kupası'nda böyle bir şans olursa yer almak isterim." şeklinde konuştu.

Bartra, Gaziantep FK'ya attığı galibiyet golü sonrası küçük bir taraftarın sevincini tesadüfen sosyal medyada gördüğünü belirterek, "Tesadüf eseri gördüğüm video oldu. Bir anda internette bakınırken videoyu gördüm. Golümüze ne kadar mutlu olduğunu, ne kadar iyi dans ettiğini gördüm. Golün onu o kadar mutlu ettiğini görmek beni mutlu etti. Çınar'ı hep beraber bulduk. Dün onunla tanışmamızdan sonra kendisi bana bileklik hediye etti. O bilekliği sonuna kadar taşıyacağım. Benimle beraber olacak. Umuyorum Çınar'a ve bütün taraftarlarımıza sezon boyunca mutluluklar vereceğiz." dedi.





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