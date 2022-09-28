Bartra Trabzonspor'da mutlu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartra Trabzonspor'da mutlu:

AA

Bartra Trabzonspor'da mutlu:

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un savunma oyuncusu Marc Bartra, "Önemli projeye geldiğimin farkındayım. Çünkü şampiyonluklar, başarılar kazanmak için buradayım. Doğru adreste olduğumu düşünüyorum." dedi.

Bartra, hafta sonu deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İspanyol savunma oyuncusu, bir geçiş süreci yaşadığını belirterek, "Başka ligden geldim, adapte olmaya çalışıyorum, zaman gerekir. Bu lige geldiğimde geçişlerin çok fazla yapıldığını, boş alanların olduğunu gördüm. Bu da dolayısıyla hem savunma yaparken hem de hücum ederken faulle kartla sonuçlanabilecek aksiyonlara sebebiyet verebiliyor." dedi.

Geldiği ilk andan itibaren çok kısa sürede çok fazla maç oynadıklarını ifade eden Bartra, "Ben de ligi, takım arkadaşlarımı, rakiplerimizi daha iyi tanıyacağım. Ligi daha iyi tanıma fırsatı bulacağım. İlk maçlarda geçiş sürecinden kaynaklanan bir şey olduğunu düşünüyorum. Geldiğim ilk andan itibaren maçlara, takıma adapte olmaya çalıştım. Takımla beraber çalışmaktan, burada olmaktan dolayı kendimi çok mutlu hissediyorum." diye konuştu.

Bartra, hiçbir transfer sürecinin kolay olmayacağını, zaman aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Real Betis'’te benim durumuma baktığınızda son yılda Kral Kupasını kazanmıştık. Takımdaki teknik direktörün güvenini kazanmış ve her zaman oynayan oyuncuydum. Trabzonspor'un teklifi gelmeden birkaç hafta önce transfer durumunu sorsanız 'kalacağım' derdim. Trabzonspor'un teklifi geldikten sonra hem Betis'in satış yapma gerekliliği hem de Trabzonspor'un benimle ilgili projesi, takımın geleceğe yönelik planları, son lig şampiyonu olması, Avrupa'da yer alacak olması ve takımın sizden beklentileri net olarak açıklandığında fikirleri değiştirebiliyor. Ama bu hiçbir zaman kolay süreç olmayacaktır. Benim de sürecim böyle işledi. Gelmeden önce Betis'te mutluydum. Orada kalmak ve kariyerime devam etmek istiyordum."

Daha sonra Trabzonspor'un teklifinin geldiğini dile getiren Bartra, "Benimle olan fikirlerini anlattılar. Neler beklediklerini, ne istediklerini, beni neden istediklerini çok iyi derecede anlattılar. Bu da fikirlerinizin değişmesine yol açıyor. Buraya geldikten sonra sadece mutlu olmadım, burada ne kadar çok sevildiğimi de gördüm. Burada olmaktan dolayı da mutluyum. Doğru tercih yaptığımı düşünüyorum." ifadesini kullandı.


- İlk İspanyol oyuncu

Trabzonspor'un ilk İspanyol oyuncusu olmasına ilişkin bir soru üzerine Bartra, şunları söyledi:

"Aslında bahsettiğiniz durumu ben Dortmund'da yaşamıştım. Dortmund tarihinin ilk İspanyol futbolcusu olmuştum ve benden sonra birçok İspanyol futbolcu orada oynamıştı. Trabzonspor'un ilk İspanyol futbolcusu olduğumu gelirken bana söylediler, ben de çok şaşırdım ve mutlu oldum. Türk futbolunda daha önce oynamış, eski takım arkadaşlarım, şu an Trabzonspor'da oynayan oyuncularla, daha sonra tanıdığım Türk oyuncularla hep Trabzonspor'u konuştuk. Trabzonspor'un onlar için ne ifade ettiğini, onların Trabzonspor hakkındaki görüşlerini sordum. Aldığım bütün öneriler veya duyduğum bütün fikirler çok olumluydu. Önemli projeye geldiğimin farkındayım. Çünkü şampiyonluklar, başarılar kazanmak için buradayım. Doğru adreste olduğumu düşünüyorum."

Bartra, geçen sezon az gol yiyen bir takım olmaları ancak bu sezon fazla gol yemelerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bunun birçok sebebini sayabilirsiniz. Baktığınızda aramıza yeni katılan çok sayıda arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızın birçoğu geldiği ilk andan itibaren idman yapamadan maçlara çıkmak zorunda kaldı. Yoğun tempodan geçiyoruz ve arka arkaya çok maç oynuyoruz. Takımın geneli geniş ve kaliteli. Her oyuncunun yerine oynayacak çok kaliteli oyuncularımız var. Gruptaki oyuncu seviyesi birbirine çok yakın. Bunların birbirlerinin oyun tarzlarını tamamen anlamak için zaman gerekir. Ama maalesef sezon başladığı andan itibaren çok yoğun maç olduğu için çok fazla idman yapma ve birbiriyle olma şansı olmuyor. Ancak bu arada son maçlarda özellikle takımın daha geliştiğini ve birbirine çok daha uyum sağladığını görüyorsunuz. Bu bahsettiğim kaliteden kaynaklı. Ligin geneline baktığında takım sahaya çıktığında 'Ben rakipten daha iyiyim' düşüncesi oyuncunun kafasına girdiğinde hücuma gitme isteği olabiliyor. Şanssız olarak rakiplerin yakaladığı o pozisyonlarda, geçişlerde goller yedik. Son maçlarda bunu düzelttiğimizi ve iyi oyunlar ortaya koyduğumuzu düşünüyorum."


- "Dünya Kupası'nda yer almak isterim"

Dünyada hangi oyuncuya sorulursa sorulsun milli takımda oynamak isteğinin olduğunu kaydeden İspanyol futbolcu, "Her oyuncunun en büyük hayali Dünya Kupası'nda oynamak. Kolay olmadığının farkındayım ama en ufak şans varsa bunu zorlayacak karakterdeyim. İspanya takımında Luiz Enrique, benim daha önce çalıştığım hocam. Her oyuncuyu izler, hepsi ile ilgili fikri vardır. Ben de bana burada şans açılırsa mutlaka o şansı sonuna kadar zorlayıp dünya kupasında yer almak istiyorum. Benim buraya geliş amacım sadece zaman geçirmek değil, Trabzonspor'u en üste tutabilmek, hak ettiği yerlere getirmek. Benim de bireysel hedefim Dünya Kupası'nda böyle bir şans olursa yer almak isterim." şeklinde konuştu.

Bartra, Gaziantep FK'ya attığı galibiyet golü sonrası küçük bir taraftarın sevincini tesadüfen sosyal medyada gördüğünü belirterek, "Tesadüf eseri gördüğüm video oldu. Bir anda internette bakınırken videoyu gördüm. Golümüze ne kadar mutlu olduğunu, ne kadar iyi dans ettiğini gördüm. Golün onu o kadar mutlu ettiğini görmek beni mutlu etti. Çınar'ı hep beraber bulduk. Dün onunla tanışmamızdan sonra kendisi bana bileklik hediye etti. O bilekliği sonuna kadar taşıyacağım. Benimle beraber olacak. Umuyorum Çınar'a ve bütün taraftarlarımıza sezon boyunca mutluluklar vereceğiz." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Söğütlü Kültür Merkezi'nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Söğütlü Kültür Merkezi'nin temeli atıldı
Trabzon'da, uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü 
YEREL HABERLER Trabzon'da, uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ...
KTÜ Dr. Öğretim Üyesi Firdevs Aksoy'dan "kuduz" tehlikesine karşı uyarı:
YEREL HABERLER KTÜ Dr. Öğretim Üyesi Firdevs Aksoy'dan "kuduz" ...
Trabzon'da 2 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da 2 düzensiz göçmen yakalandı
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan sponsorluk açıklaması:
YEREL HABERLER Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan sponsorluk ...
Marc Bartra, golden sonra dans eden minik taraftarla buluştu
YEREL HABERLER Marc Bartra, golden sonra dans eden minik taraftarla ...
Trabzonsporlu Bartra, golü sonrası sevinç yaşayan küçük taraftarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Trabzonsporlu Bartra, golü sonrası sevinç yaşayan ...
Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzon'da yapımı tamamlanan Şampiyonluk Anıtı açıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da yapımı tamamlanan Şampiyonluk Anıtı açıldı
Trabzon'da çaldığı altınları kuyumculara satan kadın şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da çaldığı altınları kuyumculara satan kadın ...
Trabzonspor Şampiyonluk Anıtı törenle açıldı
YEREL HABERLER Trabzonspor Şampiyonluk Anıtı törenle açıldı
Trabzon'da "Orman Gülü Balı Çalıştayı" düzenlendi
YEREL HABERLER Trabzon'da "Orman Gülü Balı Çalıştayı" düzenlendi
Trabzonspor, yeniden yoğun programa giriyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, yeniden yoğun programa giriyor
Trabzon'da el freni unutulan otomobil paniğe yol açtı
YEREL HABERLER Trabzon'da el freni unutulan otomobil paniğe yol açtı
Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına ...
Trabzon'da kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza uygulandı
YEREL HABERLER Trabzon'da kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza ...
Trabzon'da araziye gömülü uyuşturucuyu almaya gelen 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da araziye gömülü uyuşturucuyu almaya gelen 3 ...
Türkiye hamsi ihracatından 8 ayda 7,5 milyon dolar kazandı
YEREL HABERLER Türkiye hamsi ihracatından 8 ayda 7,5 milyon dolar ...
Sanatçı Neşet Ertaş, Borçka'da anıldı
YEREL HABERLER Sanatçı Neşet Ertaş, Borçka'da anıldı
TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Trabzon'da fındık alım merkezini ziyaret etti:
YEREL HABERLER TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Trabzon'da fındık alım ...
TMO Genel Müdürü Güldal: Fiyat oynamalarına karşı üretici sabretmeli
YEREL HABERLER TMO Genel Müdürü Güldal: Fiyat oynamalarına karşı ...
Trabzonspor´da Trondsen´in sözleşmesi feshedildi
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Trondsen´in sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor, Trondsen'in sözleşmesini feshetti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Trondsen'in sözleşmesini feshetti
Trabzon Havalimanı'nda yeni turizm sezonu için hazırlık çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Trabzon Havalimanı'nda yeni turizm sezonu için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.