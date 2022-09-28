Trabzon'da "Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi" gerçekleştirilecek

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TRABZON (AA) - Sabah Gazetesince düzenlenen "Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi" Trabzon ayağının 4 Ekim Salı günü gerçekleştirileceği bildirildi.

Doğu Karadeniz ihracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 9 aylık ihracat rakamlarının, 4 Ekim Salı günü Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla Trabzon'da açıklanacağını belirtti.

Gürdoğan, etkinlikte, Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin Trabzon ayağının da gerçekleştirileceğini aktararak, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun açılış konuşmalarını takiben Bakan Muş'un ihracatçı firmaların sorularını cevaplayacağını kaydetti.

Programın devamında gerçekleştirilecek "İhracat Vizyonu ve Yeni Fırsatlar" konulu panele de dikkati çeken Gürdoğan, Ramada Plaza Hotel'de 4 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek programın 10.00'da başlayıp saat 15.00'de tamamlanarak, akabinde aynı yerde Türkiye geneli 9 aylık ihracat rakamlarının açıklanacağını basın toplantısının gerçekleştirileceğini ifade etti.



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