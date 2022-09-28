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TEKNOFEST KARADENİZ'de ikinci olan Ortahisar Belediyesi Creatiny Roket Takımı ödüllendirildi

AA

TEKNOFEST KARADENİZ'de ikinci olan Ortahisar Belediyesi Creatiny Roket Takımı ödüllendirildi

TRABZON (AA) - TEKNOFEST KARADENİZ'de "Yüksek İrtifalı Roket Yarışması" kategorisinde ikincilik elde eden Ortahisar Belediyesi Creatiny Roket Takımı'nın tanıtım ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Ortahisar Belediyesi Creatiny Roket Takımı'nın kaptanı Umut Genç, Belediye önündeki törende, takımın, 2018'de KTÜ bünyesinde kurulan ve birçok ARGE projesi üreterek yurt içi ve dışı yarışmalarına katılan Creatiny Topluluğu içinde kurulduğunu ve roket bilimi üzerinde çalışmalar yürütmeye başladığını söyledi.

Trabzon'u TEKNOFEST'te temsil ettiklerini belirten Genç, "2021 yılında Trabzon'un ilk uçuş gerçekleştiren roketini üreterek, ilimizi TEKNOFEST yarışmasında temsil ettik ve başarılı bir uçuş gerçekleştirdik. İçinde bazı kusurlar bulunan roketimiz, Trabzon ve bizim için sadece bir başlangıç oldu." ifadesini kullandı.

Genç, Trabzon'un yüksek irtifa kategorisinde ilk roketini 2022 yılında ürettiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 10 aylık bir çalışma sonrasında 'Fırtına A' isimli, Trabzon'dan çıkan ve ilk defa yüksek irtifada uçuş gerçekleştirebilecek roketimizi, bayrağımızın renklerine, kırmızı beyaz renklere boyadık. Fırtına A, TEKNOFEST 2022 dahilinde Aksaray'da başarılı bir uçuş gerçekleştirerek büyük ilgi topladı. Bu yarışmaya birçok ilden birçok takım katıldı ancak Trabzon'un fırtınası 20 bin feet irtifaya başarıyla yükseldi ve bilimsel görevini başarıyla tamamladı. Bu hususta başarılı olan tek roket olarak zirvede yerini aldı. Başka hiçbir takımın bu kategoride başarılı olamadığını ve ödül almaya hak kazanan tek takım olduğumuzu onur duyarak buradan söylemek istiyorum."

Orta irtifa kategorisinde de roket ürettiklerini ve bordo-maviye boyadıklarını anlatan Genç, "Bu roketimiz de atışını başarıyla tamamladı ve 11 bin irtifaya ulaştı. Ayrıca önümüzdeki sene ana odağımız olacak dikey iniş yapabilme kabiliyetinde roketimizin tasarımını da tamamladık ve inşallah bu sene de üretime alacağız." dedi.

Genç, Amerika ve Portekiz'de düzenlenen roket yarışmalarına katılarak Türkiye ve Trabzon'u temsil etmek istediklerini dile getirerek, "Bizim Creatiny Topluluğu içinde bir sürü projemiz var. İnsansız hava araçları, denizaltı araçları, su üstü otonom araçları, uydular gibi bir sürü projemiz var. Bu projelerimizi şirketleştirmek istiyoruz. Üniversitemizden çıktıktan sonra Trabzon'da üretim hattı oluşturarak bu ürünlerimizi seri üretime koymak istiyoruz." diye konuştu.

Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş ile Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de konuşma yaptığı programda, Creatiny Roket Takımı tanıtılarak ödüllendirildi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ile çok sayıda ilgili katıldı. ​​​​​​​


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