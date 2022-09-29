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Plastik atıklar Trabzon'da oyun parkına dönüştü

AA

Plastik atıklar Trabzon'da oyun parkına dönüştü

TRABZON (AA) - Deterjan markası OMO, plastik atıkları oyun parkına dönüştürmek ve çocuklarla buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği "İyilik için Kirlenmek Güzeldir" projesi kapsamında ikinci parkı, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde açtı.

"Plastikler atığa değil çocuklar için oyun parkına dönüşsün" sloganıyla harekete geçen OMO, Ağrı'nın Uzunyazı köyünün ardından Akçaabat ilçesinde açtığı parkı çocukların hizmetine sundu.

Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz belediyelerinin desteğiyle ilkokul ve ortaokulların önüne yerleştirilen geri dönüşüm kutularında toplanan atıklardan elde edilen 250 kilogram geri dönüştürülmüş plastik, OMO İyilik için Kirlenmek Güzeldir Parkı'na dönüştürülerek Uğurlu İlkokulu'ndaki çocuklara hediye edildi.

Akçaabat Milli Eğitim Müdürü Mehmet Usta, parkın açılışında, buranın yerinin kendileri için çok ayrı olduğunu belirterek, "Çünkü çocuklarımız gülerek, eğlenerek yeni keşiflerin peşinde koşacağı bir oyun parkı kazandı. Üstelik bu alan, plastik atıklar geri kazandırılarak yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, eğitim öğretim hayatında da dikkat çektiğimiz geri dönüşüm konusunda atılan her adımı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "İklim krizinin, çocukların da gündeminde olduğunu gördük"

Unilever Çamaşır Bakım Pazarlama Direktörü Alper Çapar da iyilik hareketinde çocuklardan ilham aldıklarını belirterek, "Hepimizin gündeminde olan iklim krizinin, çocukların da gündeminde olduğunu gördük. Üstelik bu konuda yetişkinlerden çok daha hassaslar. Öyle ki ailelerinin veya büyüklerin doğayı onlar kadar önemsemediklerini düşünebiliyorlar ve maalesef bu düşünceleri yaşları büyüdükçe değişime olan inançlarını azaltıyor. İşte bu yüzden 'Değişim Sensiz Olmaz' çağrısıyla yetişkinler ve çocuklarla el ele verdiğimiz iyilik hareketini başlattık. Plastikler atığa değil, çocuklar için oyun parkına dönüşsün dedik." diye konuştu.

Gelen desteklerle 5 ayda 1,8 ton plastik atık topladıklarına dikkati çeken Çapar, şunları söyledi:

"Haziran ayında ilk parkımızı Ağrı Uzunyazı köyünde çocuklarla buluşturmuştuk. 3 ay geçmeden ikinci parkımızı da Trabzon Akçaabat'taki çocuklarla bir araya getirmek büyük mutluluk. 'Değişim Sensiz Olmaz' çağrımıza katılan herkese teşekkür ediyoruz. Bu parkımız, açık alanda geçirilen zamanın çocukların zihinsel ve fiziksel sağlığı açısından yarattığı değere yıllardır dikkati çeken 'Kirlenmek güzeldir' hikayemize çok güzel yeni bir sayfa oldu. Hedefimiz, çağrımıza gelecek desteklerle daha birçok oyun parkını birçok ilimizle buluşturmak ve burada çocukların yüzünde gördüğümüz gülümsemeyi daha fazla çocukta görmek."

Çocuk ve ergen psikiyatrı Dr. Yankı Yazgan da gezegenin ve ekosistemlerin korunmamasının çocukların bu konuda kaygı duymasına sebep olabildiğini dile getirdi.

Çocukların kendileri için çok değerli bilgi ve gelişim kaynağı olan, yeni keşiflere imkan veren doğayla çok güçlü bağları bulunduğunu söyleyen Yazgan, şunları kaydetti:

"Burada en temel endişe kaynağı, yetişkinlerin dünyayı, doğayı ve çevrelerindeki insanları önemsemediğini düşünmeleri. Ebeveynler her ne kadar çocuklarının endişelenmemesi için korumacı bir tavır takınsa da çocuklar bunu önemsememek olarak algılıyor. Anne-babalar harekete geçmeleri noktasında çocuklarına destek vermek istemekle onlara fazla sorumluluk yüklememek ve hayatlarına daha fazla stres katmamak arasında kalıyor, sonuçta çocuklarını iklim krizi gibi korkutucu gerçeklerden uzak tutma yolunu arıyorlar. Ancak çocuklarına çevre bilinci aşılamak isteyen aileler öncelikle çocuklarının onları örnek aldıklarının bilincinde olmalı. Çocuklar birçok alışkanlığı ve bilgiyi yakınlarındakine bakarak, görerek, yaptıklarını tekrar ederek kazanırlar. Çocukların inandıkları konularda harekete geçmelerine olanak sağlayacak ve teşvik edecek olanlar da anne-baba ve öğretmenler başta olmak üzere yetişkinlerdir. Bu karmaşık duyguların üstesinden gelmeleri için yapılacak en önemli şey ise çocuklarla bu konuları konuşmak, doğayı ve gezegenimizi önemsediğimizi gerçek ve fark yaratan adımlarla onlara göstermek."

- Her 10 çocuktan 9'u doğayı ve başkalarının iyiliğini önemsiyor

Öte yandan, OMO ve Global Action Plan'in İngiltere ve Türkiye'de 7-18 yaş aralığındaki çocuklarla yaptığı araştırmaya göre her 10 çocuktan 9'u doğayı ve başkalarının iyiliğini önemsiyor. Türkiye özelinde bakıldığında öne çıkan bazı veriler ise şöyle:

"Hem Türkiye'de hem İngiltere'de çocukların kendileri için seçtiği en önemli değer iyilikseverlik. Gezegenimizin karşılaştığı iklim krizinin farkında olan çocukların yüzde 70'i kendi gelecekleri için endişeleniyor. 7-10 yaş çocukların yüzde 75'i başkalarının da kendileri gibi doğayı önemsediğini düşünürken, 16-18 yaşlarına gelindiğinde bu oran yüzde 14'e düşüyor. Çocukların yüzde 57'si çevresindeki yetişkinlerin bu konuda hiçbir şey yapmadığını düşünüyor. Bu durum da çocukların yüzde 48'inin rol modeli olarak gördüğü yetişkinlerin doğayı önemsemediğini düşünmelerine yol açıyor. Çocuklar yaşları büyüdükçe gezegeni korumak için attıkları iyilik adımlarının sadece kendi çabalarıyla bir etkisi olmadığını düşünerek eylemsizliği tercih etmeye başlıyor. Her 10 ebeveynden 7'si çocuklarının dünyadaki sorunlarla ilgili endişelenmesini istemiyor, yarısından fazlası da çocuklarını bu sorunlardan korumak istiyor."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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