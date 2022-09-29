Trabzon'da İtfaiye Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi

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TRABZON (AA) - İtfaiye Teşkilatı'nın 308. kuruluş yıl dönümü ve İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personeli, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal yürütülen çalışmalarla ilgili Zorluoğlu'na bilgi verdi.

Bal, Zorluoğlu'na rozet ve çiçek takdim etti.

Öte yandan İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, hafta kapsamında 18 ilçede 23 ilkokulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere itfaiyecilik mesleğini sevdirmek ve farkındalık yaratmayı isteyen ekipler, itfaiye kıyafeti giydirdikleri miniklere, yangınlarda kullanılan araçlar hakkında bilgi verdi.

Etkinlikler sonunda öğrencilere günün anısına boyama kitapları ve yapboz hediye edildi.

Ayrıca personelleri, Trabzon Üniversitesi Şalpazarı Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileriyle de bir araya geldi.

Ekipler, öğrencilerle İtfaiye Haftası dolayısıyla gerçeği aratmayan tatbikat gerçekleştirdi.

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