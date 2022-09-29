Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8'nci haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda ayak tenisi oynandığı belirtildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Kayseri'ye gidecek.





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