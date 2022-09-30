Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maç için Kayseri'ye gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, daha sonra THY'ye ait özel uçakla Kayseri'ye hareket etti.

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