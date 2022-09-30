Trabzon'da traktörün devrildiği kazada 2 kişi yaşamını yitirdi

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Düzköy ilçesinde traktörün devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İlçeye bağlı Gürgendağ Yaylası'nda sürücüsü belirlenemeyen traktör şarampole yuvarlandı.

Traktörün altında kalan Oktay Gümüş ve Selçuk Menteşe (22), olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Umut Gümüş (22) ise Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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