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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Trabzon mitinginde konuştu:

AA

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Trabzon mitinginde konuştu:

TRABZON (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, her yerde hukuku, özgürlükleri ve eşit vatandaşlığı savunduklarını belirterek, "Türkiye'ye tam demokrasiyi inşallah biz getireceğiz." dedi.

Babacan, partisinin Trabzon İl Başkanlığı'nca 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, iktidarı eleştirdi.

Meydanlarda hakkı, hakikati, adaleti savunduklarını ifade eden Babacan, "Her yerde hukuku, özgürlükleri, eşit vatandaşlığı savunuyoruz. Türkiye'ye tam demokrasiyi inşallah biz getireceğiz. Refahı biz yaşatacağız, başkası değil." ifadelerini kullandı.

Babacan, ekonomik sorunları altı ayda çözeceklerini öne sürerek, "Bizim kişilerle derdimiz olmaz. Kişiler gelip geçicidir. İnsanlar fanidir ama biz bu ülkenin kötü yönetilmesine itiraz ediyoruz. Çok net söylüyorum, bu kabusu inşallah ilk seçimde bitireceğiz. Peki ne yapacağız? Şu ekonomik krizi ortadan kaldıracağız. O iş bizde. Altı ayda çözeceğiz inşallah. İki büyük krizi çözdük. Bu krizi çözmek de inşallah bize nasip olacak." şeklinde konuştu.

"Krizi çözmek için eğitimle, hukukla başlamak zorundasınız." diyen Babacan, şunları kaydetti:

"Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için derhal adım atmaya başlayacağız. Maddi imkanı olsun ya da olmasın her gence hak ettiği iyi okulda okuma fırsatını vereceğiz. Gençlerimizin ellerindeki diplomalarla ülkemizin ihtiyaç duyduğu meslekler arasında büyük farklar var. Dört yıl okuyor, bir bakıyor ki o diplomanın iş hayatında bir karşılığı yok. Biz iş bulamayan gençlerimizin hepsine derhal eğitim programlarına alacağız. Hangi alanlara ilgi duyuyorlarsa, ülkede hangi alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç varsa kendilerini geliştirmelerini ve ilerletmelerini kolaylaştıracağız."

Babacan, gençlere ve kadınlara iş hayatına başlarken kolaylık sağlayacaklarını belirterek, "Gençler, kadınlar ilk defa iş hayatına giriyorlarsa devlet onların yakasına 'vergi' diye yapışmayacak. Çalışsınlar, üretsinler daha sonra. " diye konuştu.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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