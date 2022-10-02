Trabzon'da kaçak içki, sigara ve tütün ele geçirildi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen kaçak içki, sigara ve tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri ve mükerrer bandrolsüz ürünlerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Aramalarda araç içerisinde 550 paket gümrük kaçağı sigara, 35 litre bandrolsüz kaçak alkollü içki ve 250 paket gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili K.A. gözaltına alındı.

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