Ticaret Bakanı Muş, Trabzon'da "Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi"nde konuştu: (2)

TRABZON (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Özellikle bu vergi oranları yüksek olan ürünlerde yaşanan bazı problemler var, kayıt dışılıklar var. Bir taraftan o alanları kayıt altına almaya çalışıyoruz, onunla alakalı bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Bakan Muş, Sabah Gazetesi tarafından Ortahisar ilçesindeki bir otelde düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde, Rekabet Kanunu'nda yapılacak değişiklikte belli bir noktaya geldiklerini söyledi.

Bu yapısal düzenlemelerin zor, meşakkatli olduğunu ve üzerinde çok çalışılması gerektiğini ifade eden Muş, "Bir noktaya kadar geldik, hemen hemen tamamladık diyebilirim. Biz bu işin teknik boyutunu çalışıyoruz, tabii nihayetinde AK Parti grubundan milletvekilleri bunu değerlendireceklerdir. Biz onlara gereken desteği vereceğiz ama biz kendi tarafımızdan teknik aşamayı bitirmiş gibi bir durumdayız. Dolayısıyla sonraki süreçte hızlı bir şekilde AK Parti grubuna gideceğiz, onlardan bunu vermesini bekleyeceğiz." diye konuştu.

Bakan Muş, düzenlemelerin içeriğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Biz elektronik ticaret alanını düzenledik, bu perakende alanı, daha çok pazar yeriyle alakalı olan fakat dijital ekonomi, dijitalleşme sadece pazar yerleri veya e-ticaret dediğimiz 'al-sat'tan oluşan bir alan değil. Bunun içerisinde başka platformlar da var. Dijital başka hizmet veren yapılar da var, dolayısıyla bunlarla alakalı rekabet hukukunda yeni tanımlamalar, yeni düzenlemeler yapılması gerekiyor. Burada AB'nin yaptığı düzenlemeler var. Avrupa, rekabet hukukunda bazı değişikliklere gitti. Amerika'nın yapmaya çalıştığı bazı değişiklikler var, ne ölçüde başarılı olurlar bilemiyorum. Dolayısıyla biz bu dijital ekonomiye yönelik rekabet hukukunu aslında değiştirip güncelliyoruz, yeni tanımlamalar ekliyoruz. Sadece elektronik ticaretten oluşmuyor, pazar yerlerinden oluşmuyor. E-ticaret, dijital ekonomi, bunun dışında çok daha büyük bir alan var, o alanın da düzenlenmesi gerekiyor. Artık dikkat edin reklam bile konvansiyonel medyadan daha çok sosyal medyaya, başka mecralara kaydı. Şimdi bu alanla alakalı rekabet hukuku nasıl düzenlenecek, bu alanla alakalı nasıl çalışmalar yapılacak, tanımlamalar ne olacak, yaptırımlar ne olacak, uygulamalar ne olacak? Bunlar bizim rekabet hukuku doğal olarak geleneksele göre planlandığı için, yazıldığı için bu yeni alanı tanımlamanız, hukukunuza eklemeniz gerekiyor. Dolayısıyla onu ekleyeceğiz. İsimlerden ziyade diğer dijital platformlarda faaliyet gösteren pek çok şirket var. Bizim kendi şirketlerimiz de var. Dolayısıyla o hukukun tanımlanması gerekiyor, yeni tanımlamalar konulması gerekiyor. Bizim gördüğümüz dijital yapılarla alakalı bütün dünya çok önemli düzenlemeler yapıyor. Dolayısıyla biz hemen hemen bitirdik, bizim beklentimiz, bütçeden önce parlamentodan çıkar diye tahmin ediyorum."

Mevcut sınır kapılarının kapasitelerini artırdıklarını, altyapıyı güçlendirmeye çalıştıklarını anlatan Muş, şöyle devam etti:

"Bir taraftan Gürcistan'da yine üzerinde çalıştığımız, arkadaşların verdiği bilgiye göre yüzde 70'e oranda tamamladığımız yeni bir kapımız daha var dolayısıyla onu devreye alacağız. Bir tarafta deniz yolunu kullanmak önemli burada. Ro-Ro'ları kullanmak önemli. Dolayısıyla bütün alternatifleri değerlendiriyoruz, özellikle Avrupa'ya da Ro-Ro'ları artırmaya çalışıyoruz gidişlerde, yani sadece kara yolu taşımacılığıyla değil ama deniz yolu ve demir yolunu da kullanmanın derdindeyiz. Bir taraftan tabii Avrupa'nın Kapıkule'den bizim Çerkezköy'e kadar, daha sonra da Halkalı'ya kadar bağlanacak olan bir hat var, iki yıl içerisinde o da tamamlanmış olacak. O, Avrupa'nın raylı sistemine entegre olacak bir hat. Onun olmasıyla beraber Çerkezköy'den artık biz trenlerle beraber taşıma imkanına kavuşmuş olacağız. Bu da bizi çok rahatlatacak ama orada bir, iki seneye ihtiyaç var. Dolayısıyla Ulaştırma Bakanlığı bunun üzerine çalışıyor."

Muş, Ermenistan ile sınır kapısı açılmasına ilişkin soruya, "Bunların yanında, bahsettiğiniz Ermenistan meselesinde tabii buradaki siyasi gelişmeler önemli. Orada ortaya çıkacak siyasi gelişmelerde Azerbaycan, Ermenistan ilişkileri ve dolayısıyla Türkiye'nin çok duyarsız kalacağı bir şey değil bu. Orada bir siyasi uzlaşı olmadan buradan bizim kapıyı açmamız veya ekonomik olarak bazı adımları atmamız çok zor gözüküyor. Orada belli uzlaşılar olur, normalleşme sağlanırsa biz Türkiye tarafında gerekli çalışmaları yaparız, bizim altyapımız buna müsait zaten. Çok hızlı bir şekilde adapte oluruz." diye konuştu.

- "Herkesi kurallara uymaya davet ediyorum"

Otomotiv sektörüyle ilgili kamuoyuna çeşitli haberler yansıdığını, bu haberlere göre hareket etmelerinin mümkün olmadığını dile getiren Muş, "Onu araştırmamız lazım. Bir gün birisi bir video çekmiş. Diyor ki 'İstanbul Edirne arasında arabalar kilometre doldurmak için gidip geliyorlar.' Şimdi kilometreyi doldurması yetmiyor, bir de orada süre var. 6 ayı beklemesi lazım. Şimdi dolayısıyla bu gerçek değil. Bunlar çekiliyor. Dolayısıyla pek çok şey yayılıyor, bir de teknolojinin gelişmesinden dolayı herkesin sosyal medya hesabı var. Buna bir bakıyorsun, çok hızlı bir şekilde bu görüntüler viral oluyor ama gerçekliği öyle mi? Gerçekliği öyle değil. Dolayısıyla bu gerçekleri bir takip ediyoruz." dedi.

Muş, ilan sitelerine konulan ilanları takip ettiklerine, Bakanlıkta bununla ilgili birim olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların hepsini inceliyoruz ve bütün bu işletmelere biz gittik de. Çoğuna da gittik. Dolayısıyla bunlar sadece galeriler de demek doğru değil, bu ticari faaliyette bulunan şirketler. Rent a carlar, al sat yapan firmalar. Bütün bunlar bu tanımın içerisinde. Yani sadece galeri demek de orada bir alınganlık oluyor, o esnaf tarafında da. Onlar değil sadece, kural herkes için geçerli. Bir de şunlar söyleniyor, sizin aracılığınızla onu söylemiş olayım. Şirketin tanımında inşaat taahhüt işleri yazıyor, araba alıp satıyor. 'Ben ticari faaliyette bulunmuyorum.' diyor, şimdi üçten fazla oldu mu ticari faaliyete giriyor. Dolayısıyla kurallara uymadığı zaman sizin aracılığınızla da kamuoyunu bilgilendirmiş olalım. Sonra biz bunları tespit ettiğimiz zaman cezalar ve yaptırımlar da çok ağır. Dolayısıyla herkesi kurallara uymaya davet ediyorum. Biz gerekli düzenlemeyi hazırladık. Grubumuzla da konuştuk. Sayın Elitaş'la görüşmemiz oldu. Şu an Mustafa Elitaş'ın kendisinden son çalışmaları yürüttüğünü öğrendim. Bir paket hazırlığı var. O paketin içerisine bizim bu tek maddemizi de ekleyeceğini söyledi. Dolayısıyla parlamento bunu bu hafta verirse, komisyondan geçeceği vesaire falan derseniz, Ekim 20 gibi çıkar diye bekliyorum en geç. Beklentim o yönde."

Yapılan ihlallerin ilgili komisyonda değerlendirildiğini belirten Muş, "Bizim amacımız insanlara ceza kesmek değil. Bunları cezalandırmak değil. Bizim amacımız insanların kurallara uygun şekilde ticari faaliyette bulunmasını sağlamak. Tabii şunu bazıları söyleyebilir, 'Ya işte daha ceza 200-300 bin liraya çıkmadı. Bunu yapalım.' falan demek çok doğru değil. Mesela biz yanıltıcı reklamdan da ceza kesebiliriz. Mesela onun yaptırımları çok ağır. Yani sizi yanıltıcı bir reklam verdiğiniz zaman ve biz onu tespit ettiğimiz zaman oradaki uygulamamız çok daha sert oluyor. Dolayısıyla kurallı olduğu zaman hiç kimse mutsuz olmuyor. Herkes mutlu oluyor." diye konuştu.

- Hal Yasası

Bakan Muş, hal ve perakende yasasıyla ilgili düzenlemenin TBMM'nin gündemine gelip gelmeyeceği ve hangi adımların atılabileceğiyle ilgili soru üzerine, hallerdeki en büyük problemin kayıt dışılık olduğunu, bununla ilgili çaba içinde olduklarını, orayı tam anlamıyla bir kayıt altına almaları durumunda sistemi çok daha kolay takip etme kabiliyetine ulaşmış olacaklarını söyledi.

Perakende sektörüyle ilgili Avrupa Birliği'nin yaptığı çeşitli düzenlemeler olduğunu kaydeden Muş, bir taraftan onları incelediklerini bir taraftan Türkiye'nin gerçekliklerine de baktıklarını, o gerçekliklere uygun şekilde düzenleme yapılması gerektiğine inandıklarını aktardı.

Muş, bazen muhalefetten "Biz iktidar olursak, bunların hepsini alacağız, şehir dışına taşıyacağız." söylemler olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi gerçeklikten kopmamak lazım, onlara bir sürü tedarik sağlayan şirket var, o tedarik sağlayan şirkette çalışan onlarca insan var, onlardan alışveriş yapan bir sürü vatandaş var. Gerçeklikten kopuk, aykırı, ayakları yere basmayan, rasyonel olmayan söylemler, yatırım yapacak insanları da korkutur. Bu aynı zamanda sizin ekonomik olarak ortaya koyduğunuz vizyonu da gösterir. Dolayısıyla böyle rasyonel olmayan, ayakları yere basmayan bir şeyin içerisinde olmayacağız. Doğru olan, kurallı ticareti sağlayan bazı adımlar atacağız."

Bütçe takviminin kasımdan itibaren Meclisi kilitlediğini aktaran Muş, "Komisyon da bütçeye odaklanıyor, aralık ayında genel kuruldan geçiyor, dolayısıyla o yılı kapatmış oluyorsunuz ve hemen akabinde bir seçim var. Bu takvim içerisinde tabii bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz, üzerinde çalıştığımız bu rekabet fonu bitmek üzere, o çok önemli bir düzenleme. Çok çok önemli, çünkü bunları zamanında yapmazsanız, zamanlı yapmazsanız sonra çok geç kalıyorsunuz, bu sefer işin ucu kaçmış oluyor. Bir kere onu önceliklendireceğiz, onu geçireceğiz." dedi.

Muş, Bakanlığın kurallı ticaretin yanı sıra iç ticareti de düzenlediğini belirterek, "Özellikle bu vergi oranları yüksek olan ürünlerde yaşanan bazı problemler var, kayıt dışılıklar var. Bir taraftan o alanları kayıt altına almaya çalışıyoruz, onunla alakalı bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı..

(Sürecek)



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