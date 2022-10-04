Ticaret Bakanı Muş, Trabzon'da "Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi"nde konuştu: (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ticaret Bakanı Muş, Trabzon'da "Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi"nde konuştu: (3)

AA

Ticaret Bakanı Muş, Trabzon'da "Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi"nde konuştu: (3)

TRABZON (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye'nin çok ciddi bir hizmet ihtiyacı potansiyeli var, bizim bunu gündemimize almamız lazım." dedi.

Muş, Sabah Gazetesi tarafından Ortahisar ilçesindeki bir otelde, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ile Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde, oda ve borsa aidatlarının zorunlu olmaktan çıkarılması yönünde bir düzenleme fikrine nasıl baktığı sorusunu yanıtladı.

Her ülkenin farklı, kendisine özgü bir yapısı olduğunu belirten Muş, Türkiye'de meslek kuruluşları, kamu niteliğindeki meslek kuruluşları veya odalar ve borsaların anayasaya dayanan bir maddeden geldiğini kaydeden Muş, isteğe bağlı bir sistem getirildiği zaman odalar ve borsaların bazı vasıflarını taşımayabileceklerini söyledi.

Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dernekler var, siz dernek kurabiliyorsunuz, üyelik aidatınız isteğe bağlı, dolayısıyla bunu şu an yapabiliyorsunuz, önünüzde bir engel yok ama o zaman bu dernek olur. Şimdi bizdeki oda ve borsa yapısı kanun ve anayasaya kadar gittiği için bunların bazı, kamunun bazı ifa ettiği bazı görevler buralara devredilmiş. Bunların eliyle yapılıyor bu. Bir kısım kamunun, yaptığı görevleri buralara devretmiş, bunu da yapıyorken bunun finansmanı için mekanizma bulmuş, aidat sistemi getirmiş, nispi getirmiş, maktu getirmiş, bazısı ciroya göre getirmiş, belli bir taban limiti götürmüş. Şimdi önemli olan bu kaynakları aldığınız zaman nasıl kullandığınız, nasıl hizmet ettiğiniz, ortaya koyduğunuz katma değer, ülkeye oluşturduğunuz katma değer önemli. Dolayısıyla bugünden bu tartışmaları açmak, bunların aidatını kesmek, kesmemek gibi bir tartışmanın içerisine girmeyi çok doğru bulmam çünkü Türkiye'nin kendine özgü bir yapısı var, önemli olan, ha performans değerlendirmesi yapabilirsin, dersiniz ki evet çok iyi noktada, daha iyi noktaya gidebilir mi? Bunu değerlendirebiliriz. Bu noktada daha fazla kamu olarak veya biz ilgili Bakanlık olarak daha zorlayıcı fonksiyonumuz olabilir ama oturmuş müteşekkil bazı yapıları sil baştan değiştirmek çok doğru gelmiyor bana, eksikleri varsa giderilebilir, kanayan yerleri varsa giderilebilir, destek olunabilir, iyi bir noktaya taşınabilir ama komple sistemi tartışmaya açmak onun artısı, eksisi başka bir şey."

Bakan Mehmet Muş, ihracatla ilgili gelinen noktaya dikkati çekerek, "Bundan sonrası biraz zorlayacak bizi, son çeyrek bizim açımızdan önemli, dikkat ediyorsanız ben geriye dönük 12 aylık ihracatı çok ifade etmekten imtina ediyorum biraz, çünkü son üçüncü çeyrek bizim için önemli, geçen seneye aynı dönem aynı rakamlarla gidersek 250'nin altına düşmeyiz, biraz daha üste çıkmak istiyoruz. Dolayısıyla bu son çeyrek biraz daha çaba sarf edeceğiz. TİM Başkanımızın Hindistan ve Filipin ziyaretleri olacak, ondan sonra muhtemelen Amerika tarafına biraz odaklanacaklar, Kuzey Amerika ve Latin Amerika'ya, yani kaynaklarımızı ağırlıklı olarak oraya aktarıyoruz, alım heyetlerimizi, ticaret heyetlerimizi oralara yönlendiriyoruz." diye konuştu.

Alternatif pazarlar geliştirmeye çalıştıklarını aktaran Muş, "Bir taraftan da hizmet ihracatı boyutunda tabii Türkiye'nin çok gündeminde olmuyor ama sadece hizmet ihracatı deyince biz turizm anlıyoruz ama onun yanında Türkiye'nin çok ciddi bir hizmet ihtiyacı potansiyeli var. Bizim bunu gündemimize almamız lazım, hem Türkiye'nin gündemine bunu taşımamız lazım, açığı oradan kapatmamız lazım çünkü onun net girdisi çok daha fazla, ithal girdisi fazla yok. O açıdan orada da hizmet ihracatıyla alakalı çok ciddi bir çabanın içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Muş, Karadeniz'de enerji ile ilgili yapılan çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"TPAO aynı zamanda petrol aramalarına da hız vermiş vaziyette, hani diyeceksiniz ki niye olmuyordu? Kaynak meselesi, insan kaynağı meselesi, sermaye meselesi, vizyon meselesi, burada çok ciddi bir altyapı oluşturuluyor, burada geçmiş dönem Enerji Bakanımızın da Berat Bey'in de çok büyük bir katkısı var, kendisini buradan da anmış olalım. Çok ciddi bir milli enerji hamlesini o dönem başlattılar, şimdiki Bakanımız ve yönetim devam ediyor bu işe, hem gaz aramaları hem de petrol aramaları var yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah hayırlı haberler getirirler bize, o da Türkiye'nin elini çok rahatlatacaktır. Türkiye'nin kendine yetecek kadar enerji üretmesi bile Türkiye'yi çok tutulmaz bir hale getirir."

(Bitti)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ticaret Bakanı Muş, Trabzon'da "Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi"nde konuştu: (2)
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Muş, Trabzon'da "Türkiye İhracat ...
Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü
Ticaret Bakanı Muş, Trabzon'da "Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi"nde konuştu: (1)
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Muş, Trabzon'da "Türkiye İhracat ...
Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü
Bakan Muş: Eylül ayı ihracatımız tüm zamanların en yüksek ihracat rakamıdır
YEREL HABERLER Bakan Muş: Eylül ayı ihracatımız tüm zamanların en ...
Trabzonspor'da Divan Genel Kurulu, 19 Ekim'de yapılacak
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Divan Genel Kurulu, 19 Ekim'de ...
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı:
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Mehmet Muş, eylül ayı ihracat ...
Trabzonspor, Avrupa'da deplasman galibiyeti özlemini sonlandırmak istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Avrupa'da deplasman galibiyeti özlemini ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Sümela'da fresklere kazınan isimler silinecek  
YEREL HABERLER Sümela'da fresklere kazınan isimler silinecek  
Trabzon'da "2021 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması" ödül töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Trabzon'da "2021 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması" ...
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, Trabzon'da programa katıldı:
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, ...
Trabzonspor'un Kayserispor deplasmanı hikayesi
YEREL HABERLER Trabzonspor'un Kayserispor deplasmanı hikayesi
Şans eseri adım attığı hentbolda başarılarına başarı katıyor
YEREL HABERLER Şans eseri adım attığı hentbolda başarılarına başarı ...
Trabzonspor'un golcüsü Umut Bozok, kaldığı yerden devam ediyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'un golcüsü Umut Bozok, kaldığı yerden ...
Trabzon'da şiddetli rüzgar etkili oldu
YEREL HABERLER Trabzon'da şiddetli rüzgar etkili oldu
Şarkıcı Sefo, Trabzon'da "Gençlik Şöleni"ne katıldı
YEREL HABERLER Şarkıcı Sefo, Trabzon'da "Gençlik Şöleni"ne katıldı
Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarına başladı
Trabzon'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
Trabzon'da kaçak içki, sigara ve tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Trabzon'da kaçak içki, sigara ve tütün ele geçirildi
Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarına başladı
Biri seken kurşunla 2 kişinin vurulduğu saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Biri seken kurşunla 2 kişinin vurulduğu saldırıda ...
Trabzonspor sonradan açılıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor sonradan açılıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.