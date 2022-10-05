TTB'de eylül ayında 767,7 milyon liralık ürün işlem gördü

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TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret Borsası'nda (TTB) eylül ayında 767 milyon 742 bin 666 liralık ürün işlem gördü.

TTB'den yapılan açıklamaya göre, Eylül 2022'deki işlem hacmi, geçen senenin eylül ayına göre yaklaşık yüzde 55 azalma gösterdi.

Eylül 2021'de 1 milyar 698 milyon 003 bin liralık ürünün alınıp satıldığı TTB'de, bu yılın aynı döneminde 767 milyon 742 bin 666 bin liralık ürün işlem gördü.

İşlem hacminin 302 milyon 742 bin liralık kısmını fındık alım ve satışları teşkil ederken, ikinci sırayı 199 milyon 483 bin lira ile yaş çay alım satımları aldı.







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