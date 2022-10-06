Trabzonspor'dan, Alman teknik direktör Jürgen Sundermann için başsağlığı mesajı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, 82 yaşında vefat eden Alman teknik direktör Jürgen Sundermann için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "1985-1986 yılları arasında kulübümüzün teknik direktörlüğü görevini üstlenen 82 yaşındaki Jürgen Sundermann'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." ifadesine yer verildi.

Ünlü futbol adamının ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alman futbolunun önemli isimlerinden biri olan tecrübeli teknik adam, Servette FC, Stuttgart, Schalke, Strasbourg, Trabzonspor, Herta Berlin, Malatyaspor, Unterhaching, Lok Leipzig, Mannheim, VfB Leipzig, Sparta Prag, TeBe Berlin, CS Sfaxien ve son olarak Vorwarts Steyr takımlarını çalıştırmıştı."





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