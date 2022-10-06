Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon Büyükşehir Belediyesinin projesine ödül

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TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesinin "Sporcu Performans ve Yetenek Merkezi Projesi" ile ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, gençlere yönelik çalışmalarıyla öne çıkan Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, Sporcu Performans ve Yetenek Merkezi Projesiyle "Gençliğe Hizmet Ödülü"ne layık görüldüğü belirtildi.



Ankara'da düzenlenen "Tam Bana Göre Festivali"nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdik ettiği aktarılan açıklamada, Zorluoğlu'nun değerlendirmesine yer verildi.



Zorluoğlu, daha yaşanılabilir bir Trabzon için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Şehrimizin her alanda gelişmesi adına yoğun gayret gösteriyoruz. Çalışmalarımızın beğenilip ödülle taçlandırılması heyecanımızı daha da artırıyor. Ödülün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdim edilmesinden de gurur ve mutluluk duydum. İlerleyen günlerde de şehrimiz için yeni projeler ortaya koymaya devam edeceğiz."





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