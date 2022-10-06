AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'dan Mevlit Kandili mesajı

TRABZON (AA) - TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Mevlit Kandili ve Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, iki cihan güneşi Hazreti Muhammed'in dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümünde bir Mevlit Kandili'ne daha ulaşmanın huzur ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Hazreti Muhammed'in doğumunun alemlere rahmet, tüm insanlığa huzur ve saadet getirdiğinin altını çizen Balta, "Onun doğumu ile Mekke'nin ufkunda parlayan Nübüvvet nuru ile kalplerimiz münevver olmuş, onun gelişiyle yitirilen insani duygular yeniden kazanılmıştır. O, tüm insanlık için barış elçisi, tüm canlılara karşı rahmet ve şefkat Peygamberidir. O, Allah'ın insanlık aleminde yarattığı en müstesna şahsiyettir." ifadesini kullandı.

Balta, binlerce yıllık geçmişe uzanan insanlık tarihi boyunca gelen rehberlerin, peygamberler silsilesinin sonuncusu, barış dini İslam'ı müjdeleyen peygamberin Hazreti Muhammed olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"O, insanların en hayırlısı idi, herkesin güvendiği Muhammed-ül Emin'di, Allah'ın insanlar arasından seçtiği doğruluk timsaliydi, güzel ahlakıyla, engin hoşgörüsüyle, adaletiyle, merhametiyle, mütevazılığıyla bütün insanlığa kucak açan örnek bir şahsiyetti. Onun yaşayışı, onun hadis-i şerifleri, onun sünneti sayesinde insanlığın önünde aydınlık bir devir başlamıştır."

Hazreti Muhammed'in kardeşlik, barış, huzur ve insanların iyiliğini içeren nasihatlerinin, bugün çok daha önemli ve anlamlı hale geldiğini aktaran Balta, şunları kaydetti:

"Dünyanın birçok yerinde devam eden savaş ve çatışmaların, akan kan ve gözyaşlarının sona ermesi ancak O'nu örnek almamızla mümkün olacaktır. Bu bakımdan Mevlit Kandili, peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini layıkıyla anlamak için iyi bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle Mevlid-i Nebi'nin kardeşliğimizin güçlenmesine ve insanlığın huzuruna vesile olması dileğiyle, milletimizin ve İslam aleminin Mevlit gecesini ve 'Peygamberimiz, Cami ve İrşat' temalı Mevlid-i Nebi Haftasını tebrik ediyor, Rabbimizden bizleri kulluk ve iyilik üzere daim kılmasını niyaz ediyorum."

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