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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da 108 kişi törenle usta öğretici belgesi aldı

AA

Trabzon'da 108 kişi törenle usta öğretici belgesi aldı

TRABZON (AA) - Trabzon'da Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi'nde usta öğretici belgesi almaya hak kazanan 108 kişi için tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, meslek liselerinin müfredatının güncellendiğini söyledi.

Fettahoğlu, işverenlerin sektöre dahil olmasıyla işbaşı eğitimlerinden uygulamalara kadar oldukça olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Geçen yıl mesleki eğitim merkezleriyle ilgili olarak farkındalık oluşturan bir süreç başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye genelinde belirlemiş olduğu 1 milyon çırak öğrenci hedefini yakalamamıza 250 bin kişi kaldı. Bu sayıyı da tamamladığımızda Türkiye ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak hedefimizi gerçekleştireceğiz."

Trabzon'da 10 ay önce mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısının 600 olduğunu belirten Fettahoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün 6 bin 500'lü sayılardan bahsediyoruz. 10 ay gibi kısa sürede Trabzon'da mesleki eğitim merkezimize okul müdürlerimizin destekleriyle talep ve ilgi arttı. 6 ay önce ilimizde 6 mesleki eğitim merkeziyle çalışırken, bugün meslek liselerimizin de sürece dahil olmasıyla 46 mesleki eğitim veren okulumuz bulunmaktadır."

- "Devletimiz her imkanıyla mesleki eğitime önem veriyor"

Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Durukan da merkez hakkında bilgi vererek, geçen yıl 500 olan çırak sayısının, Ortahisar ilçesinde bugün 1400'e çıktığını belirtti.

Durukan, öğrenci sayısının artmasında işverenlerin de katkılarının olduğunu vurgulayarak, "Devletimiz her imkanıyla mesleki eğitime önem veriyor. İşverenlerin 'Eleman bulamıyorum, artık çalıştıracak çırak bulamıyorum.' söyleminden başka bir seviyeye geçtik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından temsili şed kuşatma töreni canlandırılırken, Trabzon'da yılın çırağı seçilen Yusuf Can'a Fettahoğlu tarafından plaket takdim edildi.

Daha sonra usta öğretici belgesi almaya hak kazanan 108 kişiye, kamu kurum müdürleri ve sivil toplum örgütleri temsilcileri tarafından belgeleri verildi.

- Belge töreninde kep giydi

Ortahisar ilçesinde pide fırını işleten 46 yaşındaki Sezgin Bayraktar da kep giyerek belge almanın mutluluğunu ailesiyle yaşadı.

Bayraktar, AA muhabirine, 30 yıldır mesleğini sürdürdüğünü belirterek, "Daha önce çıraklık, kalfalık ve ustalık belgesini aldım. Şimdi de usta öğretici belgesini almaya hak kazandım. Usta öğreticilik yaparak çırak yetiştirmek istiyorum." dedi.

4 çocuğunun lise ve üniversite mezuniyetlerinde kep giydiğini, kendisinin de belge töreninde kep giymek istediğini anlatan Bayraktar, "Çocuklarımın mezuniyet törenlerine katıldım. 'Şimdi siz bana yapacaksınız.' dedim, onlar da hazırlanıp geldiler, bana kep töreni yaptılar. Bu işe bir güzellik katmak istedim." ifadesini kullandı.

Bayraktar, şu anda bir çırağı olduğunu da aktararak, "Onu yetiştiriyorum. Çocuklarımı da bu konuda yetiştiriyorum. Ömrümüzün yettiği kadar da yetiştireceğiz. Herkesin kendi meslek alanında hem okulunu okuması hem de meslek olarak kendisini geliştirmesi lazım. Devletin katkılarından da yararlanmak gerek." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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