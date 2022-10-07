Trabzon Jandarma Komutanlığının terörle mücadele çalışmaları sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'da jandarma sorumluluk bölgesinde 9 ayda terörle mücadele kapsamında 18 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu yılın 9 aylık sürecinde 15 meskun mahalde yakalama, 5 sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak olmak üzere 20 terör olayına müdahale etti.

Bu olaylarda 3 PKK, 1 DEAŞ, 14 FETÖ üyesi olmak üzere 18 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünün terörle mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.