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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni Zigana Tüneli inşaatında incelemelerde bulundu:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni Zigana Tüneli inşaatında incelemelerde bulundu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "1 trilyon 631 milyar liranın üstünde yatırımla ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, Türkiye'yi küresel bir lojistik süper güce dönüştürmek, ulaşım ağlarını genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak önceliklerimiz oldu." dedi.

Yeni Zigana Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Karaismailoğlu, 14,5 kilometre uzunluğu ile dünyanın üçüncü ve Avrupa'nın en uzun çift tüp kara yolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon ve Gümüşhane'nin ev sahipliği yapacağı dünya çapında bir kara yolu projesi olduğunu vurguladı.

Tünelin kazı destekleme çalışmalarının tamamlanarak 13 Ocak'ta ışık görme töreni yapıldığını anımsatan Karaismailoğlu, "Sevincimizi, gururumuzu yine birlikte yaşamıştık. O gün bugündür tünelimizi hizmete açmak için çalışmalarımızı 7/24 başarıyla sürdürüyoruz. Nihayet sona yaklaşıyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, üç kıtanın kesiştiği noktada bulunan Türkiye'nin çok önemli bir konumda olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu konumun hakkını vermek, sahip olduklarımızdan milletimizin en üst düzeyde fayda sağlayabilmesi için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Türkiye'mizin coğrafi konumu, ulaştırma ve haberleşme stratejimizi çok boyutlu ele almayı gerektirmekte. Planlamalarımızı bölgesel sınırları da aşarak küresel çapta yapıyoruz. Bu gerçekten hareketle özellikle ulaşım alanında uluslararası entegrasyonu, ekonomik kalkınmanın en önemli dinamolarından biri olarak gördük."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen son 20 yıl boyunca tüm ulaşım stratejilerini, küresel eğilimleri dikkate alarak yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Dünyayı Türkiye'ye bağlıyoruz. 1 trilyon 631 milyar liranın üstünde yatırımla ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, Türkiye'yi küresel bir lojistik süper güce dönüştürmek, ulaşım ağlarını genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak önceliklerimiz oldu." dedi.

Karaismailoğlu, işte bu noktada Doğu Karadeniz'in en önemli ticaret merkezi konumundaki Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergahta inşa ettikleri Zigana Tüneli'ne de bu açıdan bakmak gerektiğini belirterek, "Bu kıymetli projemizi, tüm Orta Doğu ülkelerinin Karadeniz'e ulaşması açısından hayati önem taşıdığı farkındalığı ile değerlendiriyoruz. Zigana Tüneli, bölgede yeni istihdam, iş alanları ve imkanları oluşturacak, bölge ekonomisine önemli katkılar sunacaktır." diye konuştu.

- Seyahat süresi yaklaşık 30 dakika azalacak

Karadeniz Sahil Yolu'nun, sahil kesimindeki yerleşim yerlerini yüksek standartlı bir ulaşım ağı ile birbirine bağladığını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte başlattığımız kuzey-güney akslarını iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgede pek çok yol ve tünel yapımını da projelendirdik. Ovit Tüneli, Cankurtaran Tüneli, Salmankaş Tüneli, Salarha Tüneli, Hurmalık-1 ve Hurmalık-2 Tünelleri gibi nicesini tamamlayarak milletimizin hizmetine verdik. Bugün bizleri bir araya getiren Zigana Tüneli de kuzey-güney aksları kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerin en önemlilerinden bir tanesi. Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergahta inşa ediyoruz."

- "Zigana Tüneli, bölgemizin ekonomisine yeni bir soluk getirecek"

Karaismailoğlu, Zigana Tüneli projesine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Proje, Trabzon-Aşkale Yolu'nun 44. kilometresinde Maçka-Başarköy mevkisinde başlayıp, 67. kilometrede yer alan Köstere-Gümüşhane Yolu'na köprülü kavşak ile bağlanmakta. 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu ikişer şeritli bölünmüş yol haline gelmekte. Projenin hizmete açılmasıyla Zigana'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve 1. tünelde 1825 metreye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek 1212 metreye indirilmekte. Tünelimizin sol tüpü 14 bin 448 metre, sağ tüpü 14 bin 477 metre uzunluğunda olmak üzere çift tüpten oluşuyor. Toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 15,1 kilometreye ulaşacak. Kazı-destekleme ve nihai beton kaplama çalışmalarını zaten tamamlamıştık."

Devam eden çalışmalar kapsamında, önemli aşamaları geride bıraktıklarını, elektro mekanik imalatların devam ettiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Tünel çıkış kavşağında bulunan 126 metre uzunluğundaki ardgerme köprü imalatlarını da tamamladık." dedi.

Karaismailoğlu, proje hizmete açılınca mevcut yolun 8 kilometre kısaltılmış olacağına işaret ederek, "Böylece seyahat süresi de yaklaşık 30 dakikanın üzerinde azalmış olacak. Bu da büyük tasarruf avantajları bizlere sağlayacak. Zamandan 40 milyon lira, akaryakıttan 99 milyon lira olmak üzere yıllık 139 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salımı da 18 bin ton daha az gerçekleşecek. Zigana Tüneli'nin açılışına artık sayılı günler kaldı. 2023 yılı nisan ayında bütün imalatlarımızı tamamlayıp tünelimizi hizmete açmayı hedefledik." diye konuştu.

Zigana Tüneli faaliyete geçtiğinde özellikle kış aylarında yaşanan çileleri tarihe gömerek yol kullanıcılarına güvenli ve konforlu seyahat imkanı sağlayacaklarını aktaran Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Ayrıca, mevcut Trabzon-Gümüşhane hattında bulunan keskin virajlar, rampalar ile birlikte dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemler de ortadan kalkacak. Trafiğin, Karadeniz sahil kesimindeki yerleşkelere, limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışı artık daha iyi olacak. Böylece uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük katkılar sunacağız. Zigana Tüneli, bölgemizin ekonomisine yeni bir soluk getirecek."

- "Zigana Tüneli, Trabzon ve Gümüşhane'nin geleceğine vurulacak bir mühür gibi"

Karaismailoğlu, Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynakların kullanıldığını söyledi.

Projenin, tamamen Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edildiğini vurgulayan Karaismailoğlu, ayrıca kara yolu tünellerinde Türkiye'de ilk defa dikey şaft yapılarının Zigana Tüneli'nde teşkil edildiğini aktardı.

Karaismailoğlu, proje kapsamındaki 3 istasyonun her birinde 1 temiz, 1 de kirli hava olmak üzere toplam 6 havalandırma şaft yapısı bulunduğunu belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknik, mühendislik boyutlarıyla yerli ve milli çalışmaların bir başka zaferi olacak Zigana Tüneli. Avrupa'nın ve dünyanın zirvesindeki yapılardan biri arasına yerleşecek Zigana Tüneli, Trabzon ve Gümüşhane'nin geleceğine vurulacak bir mühür gibi. Açılışıyla bölgenin gelişimi ve kalkınmasında önemli bir ivme oluşturacak, kullananlara, bölge halkına kazandıracaklarıyla Türkiye'nin gurur projeleri arasında yerini alacaktır. Zaten eğer gönlünüzde milletinize karşı duyduğunuz aşk varsa, hizmet üretme isteği varsa, 'geçilmez' denen yollar geçit verir, 'aşılmaz' denen dağlar aşılmakta. Bunu da şu anda Zigana Tüneli'nde görmekteyiz."

Trabzon'da yürüttükleri çalışmaların yalnızca Zigana Tüneli ile sınırlı olmadığını da vurgulayan Karaismailoğlu, Kanuni Bulvarı, Maçka-Trabzon Yolu, Of-Çaykara Yolu, Akçaabat-Söğütlü-Yıldızlı Yolu, Araklı-Dağbaşı-Yolu, Akçaabat-Düzköy Yolu, Düzköy-Tonya Yolu gibi toplam 26 milyar 905 milyon lira bedelle projelere devam ettiklerine dikkati çekti.

Gümüşhane'de de özellikle kara yolu alanında devasa projeler bulunduğuna işaret eden Karaismailoğlu, devam eden projeleri en kısa zamanda milletin hizmetine sunacaklarını belirtti.

Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'nin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen işçisinden mühendisine, uzmanından teknik personeline, tüm yüklenici firma ve Karayolları personeline teşekkür ederek, "Bizden destek ve dualarını esirgemeyen tüm milletimize de şükranlarımı sunuyorum. Halkımızdan aldığımız destek ve irade ile Türkiye'yi geleceğe taşıyan projelere imza atmaya devam edeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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