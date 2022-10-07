Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan Mevlit Kandili mesajı

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerini müjdeleyen Mevlit Kandili'ne ulaşmanın huzuru içerisinde olduğunu belirtti.

​Peygamberin doğumunun dünya tarihinin en önemli hadiselerinden biri olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, "Onun gelişiyle bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde, zihin, fikir ve ahlak planında tarihin en büyük dönüşümü yaşanmıştır. Cahiliye döneminde yolunu ve değerlerini kaybeden insanlar O'nun peşinden giderek, kardeşliğin, ahde vefanın, güzel ahlakın ve bütün iyi davranışların en güzel örnekleri olmuşlardır." ifadelerini kullandı.

Ustaoğlu, ​bir fazilet güneşi ve hidayet kaynağı olan peygamberin gönderilişinin, yüce Allah'ın bütün insanlara en büyük nimetlerinden ve lütuflarından biri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Peygamber Efendimizin örnek ahlakı, yüce kitabımız Kur'an ahlakıdır. O'nun üstün ahlakı, örnek hayat çizgisi, söz ve davranışlarının temsil ettiği üstün değerlerin tümü bütün insanlık için her zaman yaşanabilir ve uygulanabilir özelliktedir. Hz. Peygamberin her davranışı bize bir hikmeti öğretir. Bu hikmetlere dayalı yaşama ölçütleri ancak bizi bir adım daha O'na ve O'nun sünnetine yaklaştırmış olur. O bizim için baba olarak, eş olarak, öğretici olarak ve yönetici olarak en büyük örnektir."

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mevlid-i Nebi Haftası'nın temasını bu yılı "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" olarak belirlediğini belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:



"​Bu duygu ve düşüncelerle rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede, insanımızın içinde var olan yardımlaşma ve dayanışma duygularının en güzel şekilde yaşanması dileğiyle, Trabzonlu hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek günün birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."





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