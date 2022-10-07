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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da okul açılışında konuştu:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da okul açılışında konuştu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Son 20 yılda, ülkemizde sağlanan huzur ve istikrar ortamıyla birlikte ülkemizdeki bilim ve teknoloji konusunda da milli bilinç gelişti ve güçlendi." dedi.

Karaismailoğlu, Ortahisar ilçesine bağlı Kavala Mahallesi'nde Trabzon Sıla Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfınca yaptırılan Ahmet Uğur Turhan Fen ve Teknoloji Lisesi'nin açılış töreninde, kıymetli bir eğitim yuvasının açılışında bulunmaktan son derece gururlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, 20 yıl önceki Türkiye olmadığını, çok büyük aşamalar kaydedildiğini vurgulayan Karaismailoğlu, hatta 20 yılda, 100 yılda yapılacak işleri başarmış bir Türkiye olduğunun altını çizdi.

Karaismailoğlu, artık dünyanın neresinde bir sorun olursa, o sorun üzerine çözüm üretmeye çalışan, dünyanın da çözüm beklediği bir Türkiye olduğunu ifade etti.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha büyük işler yapmaya devam edeceklerini de dile getirdi.

Ağırlıklı olarak, fen ve teknoloji alanında yoğunlaşacak lisenin nitelikli gençlerin yetişmesine vesile olacağını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bu nedenle bugün yalnızca bir lisenin açılışını yapmıyor, aynı zamanda geleceğimizin umut tohumlarını da bugünden ekiyoruz. Yurdu, konferans salonu, modern derslikleriyle gençlerimizin ve eğitimcilerimizin ihtiyaçlarına uygun imkanların sunulduğu bu ilim, irfan yuvasında, milli ve manevi değerlere sahip nice gençler yetişecek, bundan hiç şüphemiz yoktur. Göz aydınlığımız olan gençlerimizin eğitimlerine yapılan her katkı, ülkemizin aydınlık geleceğine önemli bir adımdır. Son 20 yılda, ülkemizde sağlanan huzur ve istikrar ortamıyla birlikte, ülkemizdeki bilim ve teknoloji konusunda da milli bilinç gelişti ve güçlendi. 'TEKNOFEST' kuşağı dediğimiz bu gençlerimizin heyecanlarını, ülkemizin kalkınmasına yönlendirmek ve onların önlerini açmak bizim öncelikli hedeflerimizin başında gelmekte."

- "Dünyada, 1 yıl içerisinde 2 tane yeni nesil haberleşme uydusunu uzaya fırlatan ender ülkelerden birisiyiz"

Karaismailoğlu, Bakanlık olarak Türksat 5A ve Türksat 5B haberleşme uydularını 2021 yılı içerisinde uzaya fırlattıklarını anımsatarak şunları kaydetti:

"Yani dünyada, 1 yıl içerisinde 2 tane yeni nesil haberleşme uydusunu uzaya fırlatan ender ülkelerden birisiyiz. İnşallah 2023 yılı içerisinde de Türksat 6A uydumuzu yine tamamen Türk mühendislerin çalışmaları sonucunda üreterek uzaya fırlatacağız. Aynı şekilde, yerli ve milli imkanlarla geliştirmekte olduğumuz 5G teknolojisine de yakın zamanda geçeceğiz, 5G ile de hayatımızı hızlandıracağız. Özellikle bizim Bakanlık, mühendis ve teknik elemanların yoğunlukla çalıştığı bir kurum. Dünyanın en ileri mühendis teknolojilerini kullanarak en gözde işlerini yapan bir bakanlık. Bu bakanlıkta, bu okuldan mezun olan çok değerli gençlerimiz görev alacaklar ve ülkemize katkıda bulunacaklar."

Bakan Karaismailoğlu, öğretmenlere şöyle seslendi:

"Değerli öğretmenlerimiz, sizlerin de gayretleriyle bu okullarda eğitim gören gençlerimiz, yakın zamanda TEKNOFEST yarışmaları başta olmak üzere, TÜBİTAK ve diğer sayısız uluslararası bilim kurullarında, üniversite ve yarışmalarda boy gösterecekler. Ülkemizin yarınları için hazırlanan bu imkanlardan dolayı Sıla Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'mıza tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. Değerli hocamız, Prof. Dr. Ahmet Uğur Turhan beyefendiye acil şifa dileklerimle birlikte saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum."

- "Bizler, gençlerimizin önündeki taşları temizlemeye devam edeceğiz"

Karaismailoğlu, öğrencilere de şu tavsiyelerde bulundu:

"Sevgili genç kardeşlerim, başarılı olmak için üç temel kural. İrade, gayret, terbiye. Ailesini, ülkesini ve üretmeyi seven gençler olarak, irade, gayret ve terbiye ile yolunuza devam ederseniz yapamayacağınız hiçbir şey, aşamayacağınız hiçbir engel yoktur. Biz size inanıyor ve güveniyoruz. Bizler, gençlerimizin önündeki taşları temizlemeye devam edeceğiz. Sizler de bu ilim yuvalarından yetişerek, 21. yüzyıla yön vereceksiniz. Ülkemizin geleceğini, sizin heyecan dolu gözlerinizde görüyorum ve hepinizi heyecan dolu yüreklerinizden öpüyorum."

Yeni eğitim öğretim yılının da hayırlı olması temennisinde bulunan Karaismailoğlu, "Tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum. Ahmet Uğur Turhan Fen ve Teknoloji Lisesi'nin yapımında emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Çok değerli Bakanım Cahit Turhan'a da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Eski bakanlardan, Trabzon Sıla Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Başkan Vekili de olan Mehmet Cahit Turhan, okulun yapımı sırasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Davetlilere, okulun inşa edildiği arsayı bağışlayan, ağabeyi Trabzon Sıla Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uğur Turhan'ın selamlarını ileten Turhan, Bakan Karaismailoğlu'na günün anısına plaket sundu.

Törene, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, eski bakanlardan Faruk Nafiz Özak, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, siyaset ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Açılış programı, protokol üyelerinin kurdele keserek okulun açılışını yapmaları ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmelerinin ardından sona erdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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