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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Diğer muhalefet partilerinin yalanları, dezenformasyonları bizi hiçbir şekilde yıpratamayacaktır. O masalar çok daha toplanır, kalkarlar. Her toplandıklarında, diğer masanın hangi tarihte, nerede toplanacağına sadece karar verebilirler. O yüzden masaların altı başka, üstü başka. O masalarda milletin derdi olmadığı için o masalardan bir sonuç çıkmaz." dedi.

Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığını ziyaretinde, Türkiye'de adeta 100 yılda yapılabilecek işlerin son 20 yıla sığdırıldığını belirterek, "O yüzden 20 yıl önceki Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında dağlar kadar fark var. Bu sağlıkta da adalette de teknolojide de böyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında da böyle. 20 yıl öncesini bir düşünürseniz, Türkiye'de son derece güvenli olmayan yollar ve yetersiz yollar, yetersiz bir altyapı... Bu yetersiz altyapı üzerinden sanayiyi, ekonomiyi, istihdamı geliştirmeniz mümkün değildi." diye konuştu.

Bakanlık olarak son 20 yıldır 183 milyar dolarlık yatırım yaptıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunun sonucunda ne oldu? Tam 28 bin 700 kilometreye çıkmış bölünmüş yol ağımız, 57 tane havalimanımız, demir yollarımız, diğer bütün deniz yollarındaki artışlar ve bunun sonucunda ne oldu? Ulaştırma altyapısının uygun olduğu yerlerde, yani siz bir bölgeye ne kadar hızlı, güvenli ve ekonomik bir şekilde giderseniz, o bölgenin üretimine, istihdamına, turizmine, tarımına tam 10 katı etki ediyorsunuz. O yüzden bizim Bakanlığın yapmış olduğu projeler çok kıymetli. Siz 1 birimlik ulaştırma altyapı yatırımı yaptığınızda, onun üretime etkisi tam 10 katı oluyor. Yine milli gelire etkisi 1 birimlik ulaştırma yatırımının, tam 6 katı etkisi oluyor."

Karaismailoğlu, kaliteli ve güvenli yollar sayesinde trafik kazalarının yüzde 80'e varan oranda azaldığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Her yıl 9 bin 500 vatandaşımızın canını kurtarmak, bunlar hep tabi ki gurur veren işler. Yaptığımız işlerle vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyor, üretimi, istihdamı artırarak ekonomimize oldukça fazla katkı sağlıyoruz. İnşallah bu yatırımlar artarak devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde güçlü, büyük Türkiye ve dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına girecek Türkiye'nin adımlarını attık. Artık Türkiye, geri dönüşü olmayan bir muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkacak bir yola girmiştir. Bunun geri dönüşü yoktur. O yüzden Cumhurbaşkanı'mız hem Türkiye'deki bu büyük, güçlü ekibe liderlik yapıyor hem de dünyada nerede bir kriz, sorun varsa, artık bütün dünya Türkiye'den ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki görüş ve fikirlerden istifade ediyor. İnşallah bu artarak devam edecek."

Trabzon'da 20'nin üzerinde devam eden yol projesi olduğunu ve bunlar için ciddi bütçeler ayrıldığını söyleyen Karaismailoğlu, işlerin takibini yaptıklarını ve en kısa zamanda tamamlayarak milletin hizmetine sunacaklarını ifade etti.

Karaismailoğlu, bugüne kadar büyük işler yaptıklarını, bundan sonra da durmayacaklarını vurgulayarak, "Tabii ki bizim büyük hedeflerimiz var. 500 milyar dolara çıkacak ticaret, ihracat hedefi için belirlediğimiz altyapı yatırımları var. Bunları da planlı bir şekilde yapıp, hem bölgemiz için hem ülkemiz için hedeflerimiz doğrultusunda imalatları yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

- "2023 seçimleri bizim için çok önemli"

Bakan Karaismailoğlu, gelecek yıl yapılacak seçimlere ilişkin de şunları kaydetti:

"2023 seçimleri bizim için çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde güçlü, büyük Türkiye yolunda bu geri dönülemez yolun devam etmesi gerekiyor ve devam edecektir. Bundan hiçbir endişeniz olmasın. Diğer muhalefet partilerinin yalanları, dezenformasyonları bizi hiçbir şekilde yıpratamayacaktır. Yani o masalar çok daha toplanır, kalkarlar. Her toplandıklarında, diğer masanın hangi tarihte, nerede toplanacağına sadece karar verebilirler. O yüzden masaların altı başka, üstü başka, o masalarda milletin derdi olmadığı için o masalardan bir sonuç çıkmaz. Milletimiz de bunu en iyi şekilde biliyor, seçim zamanına kadar daha da iyi anlayacaktır. Onu anlatmak için de bizlere çok büyük görevler düşüyor."

Karaismailoğlu, teşkilat mensuplarından, bıkmadan, usanmadan bugüne kadar yapılanları millete anlatmalarını isteyerek, "Onların gönlünü fethettikten sonra, 2023'ü de güçlü bir şekilde atlattıktan sonra büyük, güçlü Türkiye ve dünyanın gelişmiş 10 ekonomisi arasına çıkacak Türkiye artık ilan edilmiştir. Önümüzdeki yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Bunu bütün dünya görüyor, vatandaşımız, milletimiz de görüyor. Milletimiz de tercihini sandıkta verecektir." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, beraberindeki Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve diğer ilgililerle Uzun Sokak ve Kahramanmaraş Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla konuştu.

Restore edilen tarihi Trabzon Valiliği binasını da ziyaret eden Karaismailoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'ndan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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