Trabzon'da durakta dolmuşun çarptığı genç kız yaralandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde durakta dolmuşun çarptığı genç kız yaralandı.

Gazipaşa Mahallesi'ndeki dolmuş durağında sıra bekleyen 15 yaşındaki D.H'ye sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 D 1175 plakalı minibüs çarptı.

Yaralanan genç kız, sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.













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