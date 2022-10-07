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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

AA

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9'nci haftasında 10 Ekim Pazartesi günü kendi sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular dinamik ısınma hareketleri gerçekleştirdi.

Antrenman 5'e 2 ve çift kale maçla tamamlandı.

Bordo- mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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