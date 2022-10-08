Trabzon'da ehliyetsiz sürücünün otomobille çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Tanjant Caddesi'nde kurs dönüşü öğrenci servisinden inen M.Ö.İ, yaya geçidinden karşıya geçmek istedi.

Bu sırada ehliyeti olmayan 17 yaşındaki G.K. idaresindeki otomobil, M.Ö.İ'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı. M.Ö.İ, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili otomobil ile öğrenci servisinin sürücülerini gözaltına aldı.

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