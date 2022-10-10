Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 20 kilo 340 gram esrar ele geçirildi

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kilo 340 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Akoluk Mahallesi'nde yaşayan Ö.B'nin (55) evinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Narkotik arama köpeğinin de katıldığı operasyonda, 9 kavanoz içerisinde 4 kilo 500 gram, 2 çuval içerisinde 15 kilo 840 gram olmak üzere 20 kilo 340 gram kubar esrar maddesi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca şarjörü, 6 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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