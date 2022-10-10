Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Hüseyin Göçek, Ekrem Kan, Erdem Bayık
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Gomez
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ouannes, Mickael, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Celina, Bahoken
TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
20. dakikada Trezeguet'in soldan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Bakasetas'ın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.
29. dakikada Eysseric'in kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır sağ köşesine gelen topu yatarak kornere çeldi.
45. dakikada Hamsik'in pasında savunmanın arkasında topla buluşan Trezeguet, kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kaldı. Açıyı daraltan Ertuğrul'un müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.