Trabzonspor - Kasımpaşa maçının ardından

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Çıkan oyuncun protesto, giren oyuncun protesto. Maç içinde bana yapın, maçtan sonra takıma yapın. Ama maç anında protesto ile yapamayız." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda bir pozisyon bulduklarını ve rakibe pozisyon vermediklerini belirterek, "Oyun tatmin edici değildi. Kendi sahamızdan rakip sahaya paslar attık. Bizim rakibi koşturmamız lazım, topun peşinden koşmamamız lazım. İkinci yarı değişiklikler sonrası rakibi daha fazla sahasına kapattık. Fırsatlar var mı? Evet var. 20 tane şut attık belki yarısı isabetli yarısı isabetsizdi. 90. dakikada gol atıp kazansak dahi ben kendimle ilgili bir özeleştiri yapacaktım." diye konuştu.

"Kendimizi daha iyisini nasıl yapabiliriz diye eleştireceğiz" ifadesini kullanan Avcı, şöyle devam etti:

"Oyuncu kendine özel eleştiri yapacak. Bireysellik bu oyunu kaldırmaz. Kendini ispatlamaya gerek yok, bu oyuncu grubu zaten kendisini ispat etmiş bir oyuncu grubu. Çok mu kötüyüz, bir sitem veya rica mı? Kazansak lider oluyorduk. Bir geçiş döneminin sancılarını yaşayabiliriz ve geçiş döneminde bunlar gayet olabilecek bir şeyler. İki bekin değişmiş, iki tane sezonu kapatan oyuncun var. Hücum hattın tamamen değişmiş ona rağmen yensek liderdik. Bugün bizim taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bugün bize sonuna kadar yardımcı olmaları gerekiyor. Lider olduğumuz zaman başka bir şey oluyor. Çıkan oyuncun protesto, giren oyuncun protesto. Maç içinde bana yapın, maçtan sonra takıma yapın. Ama maç anında protesto ile yapamayız."





- "Fırsatı kaçırdık"

Avcı, geçen sezon taraftarlarla birlikte savunma ve hücum yaptıklarını vurgulayarak, "Ama bugün topu yana atıyoruz, ikinci pastan sonra ileri vuruyoruz, tekrar topu almak için tribünden ses çıkıyor, oyuncu topu rakibe atıyor. O zaman susuyorlar. Lütfen rica ediyorum. Bu fırsatlar tekrar gelecek. Daha takım halinde grup enerjisi içinde devam edeceğiz. Bugün bir fırsat vardı bunu kaçırdık. Taraftarlarımızdan bunu rica ediyorum. Özellikle bunu sizden ve taraftarlarımızdan rica ediyorum." şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin, Trezeguet’e yapılan faul sonrası verilmeyen penaltıyı nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine ise Abdullah Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Pozisyonu görmedim ama sordum anında ekranda var kenarda. Oyun devam ediyor oraya dönemem orada kalamam. Bunu siz medya eleştireceksiniz. Şu an ne yapayım, neyi geri çevirebilirim ki? Oyuncu üzerinden çok iğrenç, iğrenç demeyim de sosyal medya da yokum ama duyuyorum, oyuncu üzerinden, hakem üzerinden neler oluyor. Herkesin ailesi var. Ben kimseyi öne atmadım. Ben 68’e 105’in içerisinde kalmaya devam edeceğim. Bir oyuncunun isteksiz olacağına katılmıyorum ama formsuz olabilir yorgunluk olabilir."





- "Lahtimi için doğru zamanı bulduğumuzda oynatacağız"

Avcı, Türkiye'de en fazla genç oyuncu oynatıp, kazandırıp yurt dışına gönderen bir ekip olduklarını kaydederek, " Buraya katılımı için tercih ettiğimiz Lahtimi’yi geçen sene de istemiştik. Fenerbahçe de Arda konuşuluyor, burada Lahtimi konuşuluyor. Her teknik adam bunu oynatmak ister. Taraftar 5-10 dakikalık oyunuyla onu görmek ister ve hep öyle olmasını ister. Ama öyle olmayınca da 2 maç sonra da vazgeçebilir. Onun için en doğru zamanı bulduğumuz anda oynatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı formasyonlar denediklerini ve denemeye devam edeceklerini vurgulayan Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün Gbamin konuşuluyor ve iki haftadır sakattı. En iyi şekilde bir formasyon bulup, bir standardı yakalayıp devam etmemiz gerekiyor. Geçiş döneminde Trabzonspor bugün kazansa liderdi ve bunu atlamayalım. Geçen sezon yaptığımız gibi. Benim oyuncum giren de çıkan da zihinsel anlamda sorunlu şu an. Protesto var mı var? Takıma komple protesto olabilir, bireysel olarak olmaz. Biz beraber şampiyon olduk. Bu şehrin çok büyük enerjisi var ama olumsuzluğu bıraksınlar. Ama ben lider de olsak bu eleştiriyi yapacaktım. İyi oynamadık ama kazanabilirdik."





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