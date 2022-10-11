Muğlalı 65 yaşındaki taraftarın "Trabzonspor maçını Trabzon'da izleme" hayali gerçek oldu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Trabzonspor taraftarı İsmail Bozyer, ilk kez geldiği 1350 kilometre uzaktaki Trabzon'da bordo-mavili takımın maçını izledi.

İlçeye bağlı Denizova Mahallesi'nde yaşayan Bozyer, askerliği sırasında ilk defa televizyonda izlediği Trabzonspor'a gönül verdi.

Askerlik dönüşü evlenen ve eşini de Trabzonsporlu olmasını sağlayan Bozyer, oğluna ise bordo-mavili takımın uzun yıllar kalesini koruyan ve teknik direktörlüğünü yapan "Şenol Güneş" ismini koydu.

En büyük hayali 1350 kilometre uzaktaki kentte Trabzonspor'un maçını izlemek olan Bozyer, bordo-mavili kulübün asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın davetiyle Trabzon'a geldi.

Kente kara yoluyla gelmeyi tercih eden Bozyer, gönül verdiği takımın Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynadığı karşılaşmayı ailesiyle izledi.

Trabzonspor'un maçını ilk kez tribünden izleyen İsmail Bozyer, AA muhabirine, askerdeyken Trabzonspor'a gönül verdiğini, o günden itibaren de Trabzonsporlu olduğunu anlattı.

Trabzonspor sevdasıyla oğlunun adını Şenol Güneş koyduğunu belirten Bozyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha oğlum olsaydı onların da adını futbolculardan koyacaktım ama olmadı. Seneye torunumu evlendireceğim. Söz verdiler bana, eğer erkek çocukları olursa ismini ilk önce Hami koyacaklar. Ondan sonra Ogün olacak, Gökdeniz olacak."

Bozyer, Kasımpaşa maçını izleyerek bir hayalinin gerçekleştiğini de vurgulayarak, "Kente de maça da ilk defa geliyorum. İmkanlarım yoktu. Keşke böyle stadı falan eskiden görseydim. Sağ olsun Ertuğrul Bey davet etti, geldim. 1350 kilometre uzaktan geldim ve geldiğime de hiç pişman değilim." diye konuştu.

Çocuklarını da Trabzonsporlu yaptığını işaret eden Bozyer, birinci önceliğinin Trabzonspor olduğunu söyledi.





- "Bize her yer Trabzon dedikleri zaman koltuklarım kabarıyor"

Bozyer, Trabzon'un ve Trabzonspor'un hayatındaki yerine dikkati çekerek, "Bize her yer Trabzon dedikleri zaman koltuklarım kabarıyor. Hep İstanbul takımları değil, Anadolu takımları şampiyon olsun isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Bordo-mavili takımın şampiyonluk maçını izlediğinde çok heyecanlandığını vurgulayan Bozyer, şunları kaydetti:

"Belki o gün 200-300 lira kahvede çay, kahve parası verdim. Trabzonspor şampiyon olunca onları hep yaparım. Trabzonspor galip olduğu zaman yaparım ama mağlup olduğunda hiç sesimi çıkarmam."

Bozyer, memleketinde herkesin kendisinin Trabzonsporlu olduğunu bildiğini ifade ederek, "Beni buraya 50 kişi uğurladı. Herkes beni görünce 'Trabzonsporlu' diyor. Hayırlı yolculuklar dilediler, 'Oradan bize el salla, selam söyle.' diye gönderdiler bizi." şeklinde konuştu.

Bozyer'in eşi 61 yaşındaki Sultan Bozyer de bordo mavili takımın maçlarını beraber izlediklerini ve Trabzonspor'u çok sevdiğini dile getirdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.